NBA／柯瑞可能出走、補強無感？勇士老闆闢謠：為了吸引點閱的話題

休賽季各隊積極補強，但坐擁超級球星柯瑞（Stephen Curry）的勇士在今夏的「大動作」都以失敗告終，被視為補強無感，甚至出現柯瑞也可能對金洲管理層失去信心的聲音。而對此球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）在一檔節目上給出不同看法外，也回擊外界質疑。

勇士上賽季僅取得37勝45敗，並在附加賽輸給太陽無緣晉級，且休賽季接連錯過「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）等頂級球星，被外界質疑可能浪費柯瑞的生涯最後爭冠機會。

對此，拉卡柏近日在《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）主持的《The TK Show》中就回應：「從球迷的角度來看我可以理解，我也知道外界的說法是什麼。 」但他也表示，上賽季的慘澹戰績多半來自傷病而非球隊競爭力不足，包含柯瑞因傷缺陣、巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）賽季報銷等。

拉卡柏指出，從續約梅爾頓（De'Anthony Melton）到送走庫明加（Jonathan Kuminga）換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都可以證明勇士隊對組成適配陣容的積極性。至於一哥柯瑞的續約事宜，拉卡柏自信表示雖然還沒發生，但在8月29日柯瑞取得續約資格後，就已經在洽談，「柯瑞很喜歡這裡，我們也很喜歡他。我不希望他去其他地方。我也無法想像他離開的情況。 」

當被進一步追問勇士追求詹姆斯失敗後，柯瑞打算離隊的傳聞，拉卡柏更是強力回擊：「這根本就是為了吸引點閱而製造的話題，而且似乎越來越多，我不相信那些說法是真的。 」而總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前也表達類似看法：「我對柯瑞有兩件事情很確定。第一，他非常想贏；第二，他想以勇士球員身分結束職業生涯。我不認為這些會因為時間改變。」