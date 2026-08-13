NBA／發長文恭喜衛少退休！林書豪：重新定義控球後衛

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天宣布退休，結束18年職業生涯，令許多球迷感到不捨。去年退休的「哈佛小子」林書豪也在社群平台向這位傳奇致敬。

林書豪NBA時期經常與衛斯特布魯克交手，他今天在IG曬出兩人對位照片並寫道，「有些球員就是特別到，讓你不得不向他致敬，衛斯特布魯克就是這樣的球員，恭喜你退休。雖然私下跟你不熟，但我們在場上交手過很多次，包括季後賽。即使身為對手，我一直都非常尊敬你。」

林書豪稱讚衛斯特布魯克，「那股拚勁、韌性、全能身手，還有多年來持續投入社區公益的堅持，都令人敬佩。你永遠改變這項運動，也重新定義控球後衛到底可以做到什麼，很高興看到你能按自己的方式離開球場。」

林書豪也用自嘲方式說明全盛時期的衛斯特布魯克有多強，「我永遠不會忘記有一場，你在我面前拿了25分大三元，我當時還真心覺得自己守很好，因為我把你的得分壓在該季場均以下，你當時就是強到這種程度！」