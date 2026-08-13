快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／發長文恭喜衛少退休！林書豪：重新定義控球後衛

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪、衛斯特布魯克。 美聯社
林書豪、衛斯特布魯克。 美聯社

「大三元製造機」衛斯特布魯克Russell Westbrook）今天宣布退休，結束18年職業生涯，令許多球迷感到不捨。去年退休的「哈佛小子」林書豪也在社群平台向這位傳奇致敬。

林書豪NBA時期經常與衛斯特布魯克交手，他今天在IG曬出兩人對位照片並寫道，「有些球員就是特別到，讓你不得不向他致敬，衛斯特布魯克就是這樣的球員，恭喜你退休。雖然私下跟你不熟，但我們在場上交手過很多次，包括季後賽。即使身為對手，我一直都非常尊敬你。」

林書豪稱讚衛斯特布魯克，「那股拚勁、韌性、全能身手，還有多年來持續投入社區公益的堅持，都令人敬佩。你永遠改變這項運動，也重新定義控球後衛到底可以做到什麼，很高興看到你能按自己的方式離開球場。」

林書豪也用自嘲方式說明全盛時期的衛斯特布魯克有多強，「我永遠不會忘記有一場，你在我面前拿了25分大三元，我當時還真心覺得自己守很好，因為我把你的得分壓在該季場均以下，你當時就是強到這種程度！」

林書豪 衛斯特布魯克 Russell Westbrook

相關新聞

NBA／雷霆總管讚衛少是球團根基！效力過球隊僅「湖人」未致敬

現年37歲的「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群平台宣布退休，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）發聲明向衛少致敬，衛少待過的球團也發聲致敬，獨缺湖人隊。

NBA／發長文恭喜衛少退休！林書豪：重新定義控球後衛

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天宣布退休，結束18年職業生涯，令許多球迷感到不捨。去年退休的「哈佛小子」林書豪也在社群平台向這位傳奇致敬。

NBA／詹姆斯讚衛少下一站名人堂 「打不贏就加入」的KD仍未發聲

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群平台宣布退休，詹姆斯（LeBron James）等籃壇球星都留言致敬，雷霆隊時期的搭檔杜蘭特（Kevin Durant）至今仍未發聲。

NBA／衛少拒絕老東家報價後退休 經紀人諷球員工會：沒人簽老將

前MVP「忍者龜」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群宣布退休，結束18年職業征程。而根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位37歲老將其實不是「無球可打」，而是自願拒絕球隊報價選擇退休。

NBA／湖人1年內二度易主天價售出 前老闆華特爽賺25億美元

美國職籃NBA最有價值球隊洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)一年內第二次易主；此次將以125億元賣給川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)的商人弟弟喬許．庫許納(Josh Kushner)和迪士尼前執行長艾格(Bob Iger)。這筆天價交易創下美國職業運動球隊轉讓紀錄，也刷新了NBA球隊價值飆漲新紀錄。

NBA／冠軍隊每人獨得千萬獎金 NBA盃開幕戰尼克再戰76人

NBA今天公布新賽季的NBA盃完整賽程，美國時間10月30日開幕日的兩場比賽將由衛冕軍尼克隊迎戰「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入的76人隊，另場比賽將由勇士隊和湖人隊上演西岸人氣球隊對決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。