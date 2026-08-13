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NBA／詹姆斯讚衛少下一站名人堂 「打不贏就加入」的KD仍未發聲
「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群平台宣布退休，詹姆斯（LeBron James）等籃壇球星都留言致敬，雷霆隊時期的搭檔杜蘭特（Kevin Durant）至今仍未發聲。
衛斯特布魯克宣布退休後，他效力過的球隊皆發聲祝福，獨缺湖人隊。衛少當年在湖人與詹姆斯磨合不順，受到許多球迷及媒體批評，還有報導指出兩位球星不和，但詹姆斯仍在衛少宣布退休這天留言致敬，「了不起的生涯兄弟！下一站名人堂！」
許多球星祝褔衛少，但有球迷發現杜蘭特仍未發聲。杜蘭特經常在社群平台「海巡」，事情發生當下立刻與網友交流，但衛少退休後仍未見身影。當年杜蘭特「打不贏就加入勇士隊」讓許多球迷傻眼，成為雷霆球迷心中永遠的痛；衛少則待在雷霆，受到全城球迷愛戴，形成極大反差。
儘管兩人2017年曾在場上互噴垃圾話，但也在2018年11月22日比賽結束後擁抱，似乎象徵著兩人沒有不和。
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