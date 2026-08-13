NBA／雷霆總管讚衛少是球團根基！效力過球隊僅「湖人」未致敬

現年37歲的「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群平台宣布退休，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）發聲明向衛少致敬，衛少待過的球團也發聲致敬，獨缺湖人隊。

衛斯特布魯克2008年首輪第4順位被雷霆前身超音速隊選中，生涯18季共出賽1301場，平均得到20.9分8.0助攻6.9籃板，累積2萬7176分歷史第14，傳出1萬351次助攻歷史第5，209次大三元是歷史最多。

衛斯特布魯克生涯前11年都效力雷霆，在杜蘭特（Kevin Durant）「打不贏就加入勇士隊」之後仍堅守俄城，2016-17賽季更一舉奪下MVP，成為部分雷霆球迷心中的歷史最偉大球星。

雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）發聲明表示，「衛斯特布魯克就是終極競爭者，從2008年的第一天起，他內心堅定的信念與毫無畏懼的態度，奠定我們球團的根基；此後每一年，他也持續提升大家信心，並激勵整個社區。我相信衛斯特布魯克退休後的人生，也會像他的球員生涯一樣成功，因為他身上那些特質與天賦，不只適用於籃球場上。」

「他對我們社區帶來的影響，直到今天依然存在。大家喜愛他，不只是因為他的天賦，更因為他對這裡全心全意的投入。他打造出一段名人堂等級生涯，不是靠說什麼豪言壯語，也不只是因為打破多少紀錄，而是因為他讓所有人看見，一個簡單的問題能帶來多大的力量，『為什麼不？』」

雷霆球團也發文感謝衛斯特布魯克，「向這位場上、場下都是傳奇的球員致敬，恭喜你退休，也謝謝你為這座城市付出的一切。」

值得一提的是，衛斯特布魯克效力過的雷霆、火箭、巫師、快艇、金塊和國王的官方社群都發聲感謝，獨缺湖人隊。

衛斯特布魯克在湖人時期風評急轉直下，甚至曾被ESPN記者麥克奈明（Dave McMenamin）指控為「休息室吸血鬼」。麥克奈明曾與溫德霍斯特（Brian Windhorst）合著書籍，紀錄詹姆斯（LeBron James）2016年帶領騎士奪冠的過程，目前主要報導湖人隊新聞。