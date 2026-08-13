NBA／衛少拒絕老東家報價後退休 經紀人諷球員工會：沒人簽老將

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在社群宣布退休，結束18年職業生涯。據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位37歲老將其實不是「無球可打」，而是拒絕球隊報價後選擇退休。

查拉尼亞指出，衛斯特布魯克休賽季收到老東家巫師和國王邀請，但他選擇按照自己的意願退休。聯盟相關人士進一步補充，衛少確實有與國王展開回歸的談話，但球隊更傾向重點培養新秀後衛阿卡夫（Darius Acuff Jr.），將他視為「導師」的輔佐角色，場上定位會進一步縮減。

衛斯特布魯克生涯始於2008年，以第4順位加入超音速隊（雷霆前身）後，與「死神」杜蘭特（Kevin Durant）、「大鬍子」哈登（James Harden）組成雷霆三少，並帶領球隊闖入總決賽，可惜不敵熱火隊。即便後續哈登與杜蘭特接連出走，他仍作為雷霆球星不斷拚戰，更成為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後首位場均「大三元」的球員。

不過在離開雷霆後衛斯特布魯克生涯急轉直下，7季更換6支球隊，2023-24賽季在快艇隊場均11.1分創生涯最差，該季只做為先發出戰11場，同樣是生涯最低。如今這位以體能勁爆聞名的明星後衛迎來終點，經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）也發聲明，諷刺聯盟在薪資線的限制下，老將合約更難獲得，「有人願意用120億美元（約台幣3860億）買湖人，卻沒人願意簽下老將，真的謝謝你喔，球員工會。」