NBA／冠軍隊每人獨得千萬獎金 NBA盃開幕戰尼克再戰76人

NBA今天公布新賽季的NBA盃完整賽程，美國時間10月30日開幕日的兩場比賽將由衛冕軍尼克隊迎戰「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入的76人隊，另場比賽將由勇士隊和湖人隊上演西岸人氣球隊對決。

NBA盃前身是季中錦標賽，2023年首度舉辦由湖人隊奪冠，隔年更名後由公鹿隊登頂，去年尼克奪冠，每位球員都可獲得50萬美元（約1609萬新台幣）的高額獎金。

新一季的NBA盃將有15場比賽全國轉播，轉播平台是ESPN、Prime Video或是NBC／Peacock。

尼克上季NBA盃冠軍戰擊敗馬刺隊，總冠軍賽再度打下黑衫軍，終結53年冠軍荒，NBA今天宣布尼克將在10月20日的新賽季開幕戰揚起冠軍錦旗，對手也是NBA杯首戰的球隊76人。

NBA盃將在美國時間每周五進行，賽程將從10月30日進行到11月27日，11月24日和25日將進行NBA盃的額外賽程；賽事共分六組，每組龍頭和兩個分區的一支外卡球隊將可晉級12月4日和5日的8強賽，4強賽將於12月8日和9日舉行，冠軍戰將在12月11日於印第安納波利斯欣克爾體育館（Hinkle Fieldhouse）進行。