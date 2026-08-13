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NBA／湖人又將易主？傳將以125億美元破紀錄價格出售
多名消息人士向體育媒體ESPN透露，美國職籃NBA洛杉磯湖人隊將以125億美元（約新台幣4031億元）的破紀錄價格，出售給商人庫許納（Josh Kushner）與艾格（BobIger）。
億萬富豪華特（Mark Walter）去年才剛買下湖人隊大多數股權。那次交易對湖人隊的估值為100億美元，案子去年10月才獲得NBA理事會（The NBABoard of Governors）的批准。
路透社目前無法聯繫上湖人隊請求置評。
庫許納的哥哥傑瑞德（Jared Kushner）就是美國總統川普（Donald Trump）的女婿。
上述消息曝光幾週前，庫許納捲入一場全球足球管理機構國際足球總會（FIFA）的私募股權風波。
國際足總上月宣布，計劃成立一家子公司來經營世界盃，且原本打算以200億美元的股權估值，向庫許納旗下創投公司Thrive Capital出售少數股權。此舉引發眾怒，也讓國際足總主席英凡提諾（GianniInfantino）面臨危機。
艾格曾任迪士尼公司（Walt Disney Co.）執行長，之前也買下美國國家女子足球聯賽（NWSL）球隊天使城FC（Angel City FC）的多數股權。
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