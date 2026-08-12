NBA／看柯瑞訓練快氣死！勇士新秀：歷史第3、本季奪冠後變第1

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）非常健談，他今天在直播中設下新賽季數據目標，並談論柯瑞（Stephen Curry）的歷史地位。

倫德伯格賽季開打就滿24歲，他上季在NCAA場均15.1分6.8籃板3.2助攻，幫助密西根大學奪冠，因被看好能帶來即戰力，在選秀首輪第11順位獲得勇士青睞。他也在夏季聯賽繳出頂級水準，幫助勇士奪冠並獲選MVP。

倫德伯格經常大談自己的想法，他在一次遊戲直播中提到新賽季展望，「我會努力讓自己場均15分6籃板，再加3或4次助攻。我會把這當成最低標準，如果連這都達不到，那我就是廢物。」

倫德伯格也分享自己看柯瑞訓練的心情，「我當時就在想，這傢伙根本完全不會投丟，看到我都快氣死了。說真的，我心裡真的有夠不爽，我今天才剛看完他訓練，老實說我全程都在瘋狂崇拜他。」

當被問到柯瑞的歷史地位時，倫德伯格直言，「歷史前3，但柯瑞今年拿到冠軍戒指後，他就會變成第1，別擔心。」