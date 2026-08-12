NBA／首度入選明星賽卻遭放棄？鮑威爾揭轉隊內幕：熱火根本沒提出報價

休賽季離開熱火、轉戰公牛的明星後衛鮑威爾（Norman Powell），面對部分球迷認為熱火為了交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）才無法留下他的說法，鮑威爾直接在社群澄清，強調熱火從頭到尾「根本沒有提出任何報價」，自己只能選擇前往真正需要、重視他的球隊。

近日鮑威爾接受《Fadeaway World》訪問時，談到熱火如果想在完成安戴托昆波重磅交易的同時留下自己，陣容與薪資空間勢必得進行更多調整。

他提到，其中一種可能性是威金斯（Andrew Wiggins）放棄價值3000萬美元的球員選項，並以更低薪資重新簽約，同時熱火還得交易約維奇（Nikola Jovic），才可能在完成安戴托昆波交易後騰出足夠空間留下他。

不過，相關說法曝光後，部分球迷將鮑威爾的分析解讀成他希望甚至要求熱火完成這些操作，只為了留下自己，也讓鮑威爾親自在社群平台X澄清。

「我當然也很希望能夠繼續留在邁阿密，但說到底，我必須去一個真正需要我、欣賞我的地方。球迷一直在講這些事情，但就像我在訪問裡說的，邁阿密從來沒有提出任何報價。」

鮑威爾隨後再次強調，自己加盟公牛並不是因為對熱火懷有不滿，而是在職業籃球就是一門生意的情況下，他必須選擇最適合自己的下一站。

「我必須去一個真正想要我、重視我的地方，而且能讓我有機會打出自己的比賽、帶領球隊。芝加哥能夠給我這一切，同時也是一個全新的挑戰，而我很喜歡這一點。」

對於自己的發言是否代表對熱火有所不滿，鮑威爾也特別澄清，「我只是在陳述事實，我沒有生氣或任何不滿，這就是生意。」

鮑威爾上季效力熱火期間打出生涯代表作，平均可以攻下21.7分、3.5籃板與2.5助攻，投籃命中率47%、三分球命中率38%，更首度入選明星賽。

然而即使繳出生涯最佳賽季，鮑威爾最終仍沒有獲得熱火續約，休賽季改以2年4500萬美元合約加盟公牛。

來到全新的公牛，鮑威爾也坦言球隊仍充滿未知數，天花板與下限之間存在巨大落差。不過，相較於外界如何預測戰績，他更希望替這群年輕隊友建立信心，證明公牛並不像許多人想像中那麼容易被忽視。

「我們是一支擁有很多潛力的球隊。我知道媒體一定會看衰我們，會說我們不夠好，還有其他諸如此類的話。但我真正想做的是建立那種相信自己的信念。我們可以變得更好，也可以提高對自己的期待，不只是我們自己對自己的要求，也包括整個聯盟其他人對我們的期待。」