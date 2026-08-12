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NBA／傳勇士有意威廉斯、尼恩！可能給76人棄將合約

聯合新聞網／ 綜合報導
後衛威廉斯（Brandon Williams，左）。 路透
後衛威廉斯（Brandon Williams，左）。 路透

勇士隊休賽季沒有重大補強，正式球員名單還有2個空缺，近日傳出對後衛威廉斯（Brandon Williams）、前鋒尼恩（Georges Niang）和搖擺人泰瑞（Dalen Terry）感興趣。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天表示，勇士計畫補滿2個空缺，而不是像上季一樣空1人。據資深記者史坦（Marc Stein）報導，勇士對威廉斯和尼恩有興趣。

威廉斯擁有優異的持球突破砍分能力，但外線投射表現慘淡，導致至今仍乏人問津，上季威廉斯在獨行俠隊出賽66場，投籃命中率47.2%，三分命中率23.2%，平均上場22.2分鐘，可攻下13.0分3.9助攻2.9籃板。

尼恩上季因左腳第四蹠骨壓力反應動刀，導致整季報銷。現年33歲的尼恩身高198公分主要擔任大前鋒，生涯三分命中率高達39.9%，但防守腳步偏慢是隱憂。

知名記者費雪（Jake Fischer）也指出，勇士想給泰瑞訓練營合約。身高198公分的泰瑞現年24歲，2022年選秀第18順位被公牛隊選中，被看好能防守多個位置，但進攻能力太差，始終無法站穩球隊輪替。他今年4月和76人簽2年270萬美元合約，但76人為了迎接詹姆斯（LeBron James）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）裁掉他，清出球員名單空間。

勇士

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