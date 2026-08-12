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NBA／詹皇76人開幕戰最低票價6.4萬創紀錄！耶誕大戰最貴是馬刺尼克
聯盟今天公布新賽季開幕日和耶誕大戰賽程，最受關注的76人與尼克開幕戰，最低票價已達2000美元（約6.4萬新台幣），引發球迷熱議。
新賽季開幕日有3場賽事，分別是76人尼克、塞爾蒂克活塞、及雷霆馬刺。耶誕大戰對戰組合則有馬刺尼克、76人湖人、雷霆灰狼、熱火塞爾蒂克、金塊勇士，最受關注的是76人超級球星詹姆斯（LeBron James）對老東家湖人。
尼克開幕日將在主場紐約麥迪遜廣場花園迎戰76人，這是詹姆斯轉戰76人後首戰，聯手同樣新加入的布朗（Jaylen Brown），以及原先的核心球員馬克西（TyreseMaxey）、安比德（Joel Embiid）和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成豪華陣容。
據二手售票平台《TickPick》數據顯示，76人與尼克開幕戰最低票價已達2000美元，其他平台也幾乎都破2000美元大關，這個票價將創下聯盟開幕戰紀錄。另外兩場票價相對低廉，塞爾提克活塞最低票價約195美元，雷霆馬刺則是450美元。
耶誕大戰方面，馬刺尼克最低票價767美元，76人湖人712美元，雷霆灰狼302美元，熱火塞爾蒂克265美元，金塊勇士221美元。
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