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NBA／溫班亞瑪被比下去了！快艇簽「226公分」巨塔登聯盟最高

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇以雙向合約簽下身高7呎5吋的中鋒夏普，超越溫班亞瑪成為目前NBA身高最高的球員。 路透。
快艇以雙向合約簽下身高7呎5吋的中鋒夏普，超越溫班亞瑪成為目前NBA身高最高的球員。 路透。

快艇近日以雙向合約簽下身高7呎5吋（約226公分）的中鋒夏普（Jamarion Sharp），隨著這筆簽約完成，他也正式超越馬刺法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），成為目前NBA身高最高的球員。

根據NBA官方登錄資料，溫班亞瑪身高為7呎4吋（約224公分），灰熊中鋒艾迪（Zach Edey）則為7呎3吋（約221公分），如今226公分的夏普加入快艇，直接登上聯盟「第一長人」寶座。

夏普的大學籃球生涯曾先後效力約翰·A·洛根學院、西肯塔基大學以及密西西比大學，最後一個NCAA賽季為2023-24賽季。不過，他並沒有在2024年NBA選秀會上獲得球隊青睞，最終以落選秀身分展開職業生涯。

落選後，夏普先加入獨行俠夏季聯賽陣容，隨後轉戰球隊旗下G聯盟德州傳奇隊，並逐漸靠著驚人的身材與護框能力打出名堂。

尤其2025-26賽季，夏普平均每場僅出賽24.9分鐘，就能送出驚人的3.9次阻攻，高居G聯盟第一，另外還能抓下7.3個籃板，最終更拿下G聯盟年度最佳防守球員。

不只防守端具有巨大威脅，夏普在籃下的終結效率同樣相當驚人，該季投籃命中率高達71.2%，同樣排名聯盟第一。今夏他則代表暴龍參加夏季聯賽，最終獲得快艇青睞，以雙向合約正式加入球隊。

值得注意的是，若夏普最終能夠獲得一軍出賽機會，新賽季快艇與馬刺第一次交手時，場上很可能出現226公分對上224公分的超巨型對決，也勢必成為比賽的一大看點

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