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NBA／傳勇士有意網羅西蒙斯 美媒不看好契合度：應培養倫德伯格

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯（右）。 路透
西蒙斯（右）。 路透

2016年狀元西蒙斯Ben Simmons）正尋求重返NBA，勇士隊確實也需要側翼球員，不過美國媒體「運動畫刊」認為，勇士不該簽下西蒙斯。

運動畫刊指出，近期開始出現西蒙斯可能加盟勇士的傳聞。對於一些需要傳球、籃板和防守能力的球隊來說，或許願意用老將底薪合約簽下西蒙斯，但勇士不該成為其中一隊，應優先培養首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。

勇士現在最重要的事，是優先培養倫德伯格，最不需要的就是再增加一名「控球前鋒」類型的球員。倫德伯格需要一定的進攻球權，才能真正發揮潛力，雖然他也能打無球，但勇士肯定不希望他只是站在底角等機會。

西蒙斯的問題在於幾乎無法擔任三分線外的空間點，因此只有直接參與進攻才能發揮最大價值。如此一來，將會壓縮倫德伯格以及其他勇士球員的持球和進攻機會。

勇士在自由市場可能已經沒有理想側翼選擇，曾與尼恩（Georges Niang）傳出流言，尼恩具備側翼身材和三分球能力，因此從進攻搭配來看，比西蒙斯更適合勇士，但尼恩橫向移動速度不足，難防守真正的側翼球員，較適合守4號位，但勇士陣中已有倫德伯格、格林（Draymond Green）及桑托斯（Gui Santos），這幾名球員都屬於打4號比3號更舒服的類型。

西蒙斯 Ben Simmons 勇士

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