NBA／開幕戰賽程曝光 詹姆斯加盟76人首戰對決尼克

美國職籃NBA今天公布2026-27球季部分賽程，超級巨星詹姆斯（LeBronJames）加盟費城76人後，將於10月20日新球季開幕夜出戰衛冕軍紐約尼克。

根據NBA官網，NBA開幕戰將有3場賽事，分別是76人對尼克、波士頓塞爾蒂克對底特律活塞、以及奧克拉荷馬雷霆對聖安東尼奧馬刺，將由美國國家廣播公司（NBC）及串流平台Peacock轉播。

詹姆斯於NBA休賽期間加盟76人，將迎來生涯第24個球季。他迄今贏得4座NBA總冠軍、4度榮獲最有價值球員（MVP）、4度拿下總決賽最有價值球員（FMVP）、22次入選全明星。

除了簽下詹姆斯，76人也透過交易從塞爾蒂克換來布朗（Jaylen Brown），將與馬克西（TyreseMaxey）、恩比德（Joel Embiid）及埃奇庫姆（VJEdgecombe）組成備受矚目的陣容。

尼克於開幕戰當天，將在主場紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）升起總冠軍旗幟，並領取冠軍戒指。

12月25日耶誕大戰也同樣星光熠熠，當天將有5場比賽，分別為馬刺對尼克、邁阿密熱火對塞爾蒂克、76人對洛杉磯湖人、雷霆對明尼蘇達灰狼、以及丹佛金塊對金州勇士。

其中，尼克將在主場迎戰馬刺，重演2026年NBA總冠軍賽對決；76人則將作客湖人，詹姆斯將以76人球員身分迎戰老東家。