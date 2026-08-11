NBA／詹姆斯湖人生涯落幕 歐尼爾評歷史定位：他在派對裡但不在舞台上

詹姆斯（LeBron James）自2018年7月9日決定加盟洛杉磯湖人後，總共與這支豪門球隊維持合約關係長達2913天。隨著他選擇轉戰費城76人，湖人8年篇章正式畫下句點，也再次引發外界討論：詹姆斯在湖人隊史偉大球星之中，究竟該被放在什麼位置。

根據報導，曾率領湖人完成三連霸的傳奇巨星歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日談到詹姆斯的湖人歷史定位時，做出相當鮮明的區分。他認為，詹姆斯確實已經進入湖人傳奇球星的行列，但若要站上隊史最頂尖舞台，仍與那些多次為湖人奪冠的名宿有所差距。

歐尼爾表示：「對詹姆斯來說，好的一點是，他確實贏過1冠。不過你知道，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）有6冠，魔術強森（Magic Johnson）有5冠，布萊恩（Kobe Bryant）有5冠，我有4冠，藍比斯（Kurt Rambis）有3冠。所以他是在這場派對裡，但他不在舞台上。」

歐尼爾並沒有否定詹姆斯在湖人時期的成就，而是用總冠軍數作為區分標準。他認為，能替湖人拿下總冠軍，足以讓詹姆斯成為湖人歷史聚會的一員；但若要與賈霸、魔術強森、布萊恩等隊史最高層級人物並列，1座冠軍顯然還不夠。

在評論詹姆斯湖人生涯定位前，歐尼爾也曾替這位22度入選明星賽的巨星辯護，反駁外界對他加盟費城76人的批評。詹姆斯離開湖人前，騎士、熱火、勇士與76人都曾被視為可能落腳處，最終他選擇前往76人，也讓巴克利（Charles Barkley）批評他是在追逐另一枚冠軍戒指。

不過歐尼爾不認同巴克利這種說法。他表示：「這個男人不是在追逐戒指，他已經拿過冠軍戒指。到了生涯尾聲，如果你能加入一支球隊，幫助別人拿冠軍，並且繼續贏得冠軍，我稱之為冠軍延續。」

詹姆斯在湖人生涯中最重要的團隊成就，是2020年的「泡泡園區」幫助球隊奪下總冠軍，這也讓他的洛杉磯時期擁有明確代表作。從數據來看，包含季後賽在內，湖人在詹姆斯效力8年間戰績為319勝223敗，季後賽則是32勝31敗。

個人數據方面，詹姆斯湖人生涯平均每場攻下25.9分、7.7籃板、7.9助攻，這樣的產量即使與湖人隊史多位重要球星相比，也相當出色。報導指出，這些數據足以和渥錫（James Worthy）、賈霸等傳奇名將的部分表現相提並論。

就歐尼爾評論的立場很清楚，作為史上奪冠次數第2多、擁有17座總冠軍的紫金湖人來說，能否奪下更多金盃永遠是最重要的標準，這也是詹姆斯只能列在整個湖人巨星的派對中，但不會是最顯眼的那一位。