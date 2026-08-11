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NBA／熱火考量身體負荷與傷病風險 不放字母哥打世界盃資格賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波無緣代表希臘出戰世界盃歐洲區資格賽8月賽事。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波無緣代表希臘出戰世界盃歐洲區資格賽8月賽事。 美聯社

根據希臘媒體報導，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將不會代表希臘出戰即將登場的世界盃歐洲區資格賽8月賽事。

消息指出，安戴托昆波的新東家邁阿密熱火基於出賽負荷與受傷風險考量，並未同意讓他參加接下來的國際賽，球團顯然希望在新賽季前更加謹慎管理他的身體狀況。

熱火今年夏天從公鹿換來安戴托昆波，以及波提斯（Bobby Portis）兩位主力鋒線，送出的籌碼包括赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel'el Ware）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）與大量選秀權補償。這筆重磅交易也讓熱火成為新賽季最受矚目的球隊之一。

安戴托昆波在效力公鹿的最後一季，也曾受到身體狀況影響，包括3月出現左膝過度伸展與骨挫傷問題。這些傷勢背景，也讓熱火更有理由在他31歲、即將展開加盟球隊首季前，採取保守態度，避免國際賽額外增加負擔。

希臘隊結束熱身賽行程後，將於8月28日對上烏克蘭；3天後，希臘將回到雅典，在8月31日迎戰另一個強敵西班牙。

這2場比賽將是希臘在世界盃資格賽第二輪賽事的重要開局，隨著通往2027年卡達世界盃的競爭進入關鍵階段，每一場勝負都變得更加重要。

希臘在第一輪帶著3勝3敗成績進入I組第二輪。目前西班牙以5勝1敗排名小組第一，烏克蘭與蒙特內哥羅同為4勝2敗，希臘則與葡萄牙、喬治亞同為3勝3敗，距離目前可直接晉級的位置只差1勝。

依照FIBA資格賽制度，第一輪所有成績都會帶進第二輪。I組6隊包括希臘、西班牙、烏克蘭、蒙特內哥羅、葡萄牙與喬治亞，只有小組前3名能直接取得2027年世界盃門票。

希臘由於先前意外接連敗給羅馬尼亞與葡萄牙，導致他們晉級形勢出現危機，當時安戴托昆波還希望透過處理保險問題從而加入國家隊，幫忙爭取贏球機會。但如今看來，安戴托昆波只能在一旁為隊友們加油打氣。

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