NBA／鵜鶘休賽季補強按兵不動 杜馬斯解釋：不會為交易而交易

紐奧良鵜鶘可能是今年休賽季至今最安靜的球隊之一，尤其在上季只拿下26勝、表現令人失望之後，外界原本預期他們會積極調整陣容。不過鵜鶘至今主要動作只有聘請莫斯利（Jamahl Mosley）擔任新任總教練，並續簽替補中鋒喬丹（DeAndre Jordan），以及和二輪新秀皮爾（Jaron Pierre Jr.）簽下雙向合約。

鵜鶘籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）近日接受《NOLA》記者沃克（Rod Walker）訪問時，解釋為何球隊從上季結束後至今，陣容幾乎沒有明顯變動。

杜馬斯表示：「我們和很多不同球隊都有進行過許多對話，但最後你必須判斷，這是不是正確的交易。你不會想為了做動作而做動作，這筆交易必須對我們來說是正確的。」

杜馬斯指出，整個休賽季他都持續與其他球隊討論潛在交易，但至今沒有任何報價讓他相信能真正幫助鵜鶘變得更好。

他說：「當你面前出現一些可以執行的交易時，你必須判斷這是否會讓球隊變得更好，是否能補上我們需要的東西。現在沒有做出太多動作，並不是因為我們沒有努力，也不是我們決定什麼都不做。我們這個休賽季和很多球隊都有接觸，但就是沒有一筆我認為能讓我們變得更好的大交易，值得我們扣下扳機。」

雖然杜馬斯沒有點名任何球員，但外界普遍認為，許多交易討論可能都涉及墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）。這兩名頂尖側翼可說是受到聯盟多隊青睞，不過杜馬斯據傳對兩人的要價相當高，至今沒有球隊願意滿足鵜鶘開出的條件。

上月也曾有報導指出，鵜鶘正在探索涉及搖擺人霍金斯（Jordan Hawkins）的交易，灰熊被點名是可能落腳處之一。若鵜鶘清走霍金斯702萬美元的薪資，將可以在不進入豪華稅門檻的情況下，完整使用1500萬美元的中產特例。不過截至目前，霍金斯仍留在鵜鶘名單中。

沃克也提到，杜馬斯曾在4月暗示，鵜鶘可能會嘗試在今年選秀會重新取得一個首輪籤，因為球隊在2025年涉及昆恩（Derik Queen）的爭議交易中，已把今年首輪籤送到老鷹。不過最終鵜鶘沒有完成這樣的操作，杜馬斯坦言球隊確實有機會，但代價過高。

杜馬斯說：「有時候，你會覺得能拿到首輪籤很有吸引力，但代價是什麼？你還必須看你會拿到哪個順位。去年我們進入樂透區並選到昆恩，我認為那是值得的。今年如果我們握有首輪，能拿到的位置並不值得我們付出必須犧牲的東西。」

新秀昆恩的表現讓鵜鶘看見未來希望。 美聯社

杜馬斯也承認，球迷對球隊今年夏天缺乏動作感到不滿，但他仍對現有陣容保持信心，前提是球隊必須避免重大傷病。鵜鶘新賽季最大焦點仍會落在威廉森（Zion Williamson）身上，他上季出賽62場，是生涯至今單季第2高的出賽數。

莫斯利5月接任總教練後，杜馬斯曾表示，他希望觀察威廉森在新教練體系下能如何進一步發展。「如果你想變得偉大，你必須對這件事著迷。在這個聯盟裡，你不可能隨隨便便就變得偉大。我今年夏天從他身上看到的是，他對自己投入的訓練非常著迷。看到他投入這樣的努力，真的讓我非常受到鼓舞。」杜馬斯說。

對鵜鶘而言，這個安靜的休賽季或許讓外界感到失望，但杜馬斯的態度很明確：球隊不會只為了安撫輿論就倉促交易。

杜馬斯相信，只要威廉森保持健康、莫斯利能建立新體系，現有陣容仍有機會比上季更具競爭力。至於鵜鶘是否會在新賽季開打前改變策略，仍取決於市場上是否出現真正能讓球隊升級的交易機會。