NBA／「死亡凝視布朗」迷因表情瘋傳 布朗森還原事發經過

紐約尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）正在享受人生最風光的一個夏天。他不久前才率領尼克奪下總冠軍，抱回總冠軍賽MVP，如今也趁著休賽季好好放鬆。不過，他日前出席騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）的婚禮時，意外因一段影片成為網路熱議焦點。

這場婚禮星光熠熠，費城76人新同學布朗（Jaylen Brown）也出席婚宴。當時布朗拿起手機拍攝現場氣氛，沒想到鏡頭剛好捕捉到布朗森隔著擁擠舞池投來一記強烈、面無表情的凝視。布朗森盯著鏡頭數秒後，才露出一抹帶著玩笑意味的微笑，接著轉頭對尼克隊友哈特（Josh Hart）大喊。

這段畫面很快在社群平台瘋傳，球迷也立刻製作出大量迷因，把這次「死亡凝視」解讀成東區宿敵之間的搞笑互動。

布朗森近日接受《紐約郵報》訪問時，終於談到這段爆紅影片。他坦言自己完全沒想到這個瞬間會在網路上引發如此大的討論。

布朗森說：「我只是用眼角餘光看到他在拍我，而我從8年級、高中時期就認識他了，我們認識很久了。所以我沒有多想，只是看到他在拍我，然後就繼續過我的夜晚。結果隔天早上醒來，就看見到處都是這段影片。」

布朗森能在婚禮現場如此放鬆，其實也不難理解。畢竟他剛經歷一段極具統治力的季後賽旅程，帶領尼克完成歷史性奪冠。尤其在尼克季後賽橫掃米契爾領軍的騎士系列賽中，布朗森幾乎無人可擋，場均攻下25.5分、7.75助攻、3.25籃板，投籃命中率高達48.7%。

雖然網路上仍持續拿這段「凝視布朗」畫面開玩笑，但布朗森看起來只是輕鬆看待這場意外插曲。不過，隨著布朗如今轉戰同分區勁敵76人，而米契爾也將在克里夫蘭尋求季後賽復仇，這段婚禮上的搞笑對視，或許也像是新賽季東區激戰的另類預告。