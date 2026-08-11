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NBA／不認同艾利斯能取代柯瑞 提格卻點名「里拉德版勇士」有望複製王朝

聯合新聞網／ 綜合報導
當代頂尖神射手柯瑞(左)與里拉德。 路透社
當代頂尖神射手柯瑞(左)與里拉德。 路透社

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）日前拋出「若當年勇士選擇自己取代柯瑞（Stephen Curry），同樣能拿下多座總冠軍」的自信言論，引發外界熱議。對此，前NBA後衛提格（Jeff Teague）並不認同艾利斯的說法，不過他也提出另一種假設，認為如果當年金州勇士以里拉德（Damian Lillard）取代柯瑞，或許也同樣能複製「勇士王朝」。

艾利斯日前受訪時談到昔日在勇士的生涯，認為如果自己當年身處柯瑞後來所擁有的冠軍陣容，結果可能不會有所不同。當時勇士最終選擇留下柯瑞，並在2012年將艾利斯交易至密爾瓦基公鹿，換回中鋒伯加特（Andrew Bogut），這筆交易也成為勇士隊史發展的重要轉捩點。

後來的故事大家都知道了，柯瑞逐漸成為勇士核心，與湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）組成「浪花兄弟」與防守核心，勇士並在2015年、2017年、2018年和2022年4度奪下總冠軍，其中2015年至2019年間更連續5度闖進總冠軍賽，確立「勇士王朝」。

面對艾利斯「若把我和柯瑞對調結果會一樣」的說法，提格則直接否定兩人的球技等級，「他（艾利斯）從來沒有比Steph好」，不過他隨即提出另一個截然不同的假設，「如果你說的是比方把咖哩換掉，換成像是里拉德這樣的球員，那我會說，可以想像他們得到相同的結果。」

提格的觀點也正好點出艾利斯和里拉德在進攻能力上的差異，艾利斯生涯巔峰雖然具備強大持球進攻能力，但三分投射與無球威脅並不是他最突出的武器；相較之下，里拉德同樣能大量持球發動進攻，同時具備超遠距離三分火力，在現代籃球體系下能夠拉開場上空間，與勇士原有陣容的適配性自然更高。

勇士當年在柯瑞與艾利斯之間做出選擇，最終也成為NBA歷史著名的分水嶺。柯瑞不僅成為勇士王朝核心，更以革命性的三分球打法改變現代籃球；艾利斯則在離開灣區後先後效力公鹿、獨行俠和溜馬，2017年後就未再回到NBA。

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