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NBA／效法喬丹《最後之舞》？ 詹姆斯：我正在製作很棒的紀錄片

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯將在費城展開生涯新篇章。 法新社
詹姆斯將在費城展開生涯新篇章。 法新社

即將邁向42歲的詹姆斯（LeBron James）今夏決定轉戰費城76人，準備為自己的傳奇籃球生涯再寫新篇章，目標就是在個人第24個賽季奪下第5座總冠軍。

以NBA球員身分征戰近四分之一世紀，詹姆斯累積了無數場上故事與歷史時刻。他近日在《Boardroom Talks》節目中也透露，自己正在籌備一部相當值得期待的個人紀錄片，外界先前曾形容這項計畫可能類似喬丹（Michael Jordan）的經典紀錄片《最後之舞》。

「我也有一部很不錯的紀錄片正在製作中，」詹姆斯表示，「等我完成它時，那將會非常精彩震撼。」這番話也讓外界更加期待，未來這部紀錄片將如何呈現他橫跨多個世代、效力多支球隊並持續改寫紀錄的NBA生涯。

不過，這部紀錄片應該不會在詹姆斯仍是現役球員期間推出。從他的說法來看，他似乎正在為這段不可思議的職業生涯逐步收尾，但至少目前還沒有真正畫下句點。

在決定把天賦帶到「友愛之城」之前，詹姆斯坦言自己曾思考過退休。畢竟以他的生涯成就來看，無論是個人數據、總冠軍、MVP獎項與歷史地位，幾乎都已經足以支撐一段無可挑剔的傳奇。

然而，爭取至少再拿一枚總冠軍戒指的機會，最終成為詹姆斯選擇繼續前進的理由。

詹姆斯過去曾在邁阿密、克里夫蘭和洛杉磯3座城市一共4度拿下總冠軍，如今若能在費城生涯再添一冠，無疑會為他獨一無二的籃球旅程寫下極具分量的完美註腳。

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