NBA／灌籃大賽為何越來越難看？ 歐尼爾點出大問題：星光黯淡、失誤連連

NBA全明星週灌籃大賽話題度持續下滑，昔日由喬丹（Michael Jordan）、「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）、卡特（Vince Carter）等超級球星領銜的盛況早已不復見。對此，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）直指現今灌籃大賽面臨兩大問題，就是「缺少頂級球星」以及「灌籃失敗太多」，甚至認為應該讓社群媒體上的灌籃高手獲得更多舞台。

NBA灌籃大賽曾是全明星週最受矚目的活動，從「飛人」喬丹與威金斯正面對決，到卡特2000年上演經典反身360度大風車灌籃，以及「魔獸」霍華德（Dwight Howard）2008年化身超人、葛里芬（Blake Griffin）2011年飛越汽車灌籃，再到2016年拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon）決賽連續4輪滿分平手，被譽為史上最精彩的灌籃大賽對決，都曾在籃球史留下經典畫面。

不過，近年灌籃大賽卻黯然失色，參賽球員多半不是聯盟一線球星，加上挑戰過程頻頻失敗，也讓賽事屢遭外界批評。歐尼爾近日接受訪問時就毫不客氣點出問題所在：「過去15年，我們沒有真正頂級的球員參加灌籃大賽，例如詹姆斯（LeBron James）、威廉森（Zion Williamson）。」

除了球星缺席，歐尼爾也對參賽者反覆挑戰灌籃卻無法成功感到無奈，「然後你還會看到有些人1次、2次，甚至3、4次都灌不進去。」

近15年的冠軍名單，也某種程度反映出灌籃大賽「星度」不足的現況，包含2026年冠軍強森（Keshad Johnson）、連續3年封王的麥克朗（Mac McClung）、2019年冠軍迪亞洛（Hamidou Diallo）、2017年冠軍羅賓三世（Glenn Robinson III）以及2012年冠軍伊凡斯（Jeremy Evans）等人，雖然各自具備出色灌籃能力，卻都不是聯盟頂尖球星，能帶起的話題與熱度都有限。

面對NBA灌籃大賽逐漸陷入低潮，歐尼爾也開始思考不同的可能性，目前他正籌辦自己的灌籃賽事「DUNKMAN」，冠軍獎金高達50萬美元（約新台幣1612萬元），創下職業灌籃賽事最高獎金紀錄，且獎金還可能視參賽者表現進一步增加。

歐尼爾認為，NBA以外其實存在許多極具灌籃天分的球員，社群平台上也有不少素人灌籃影片累積大量觀看，「如果你上網看看，有些孩子甚至沒有好到能進NBA，但他們卻是不可思議的灌籃高手，而且在社群媒體上有很多觀看數。」他甚至提出打造「灌籃聯盟」的想法，希望透過獎金吸引這群球員加入。

歐尼爾透露，DUNKMAN賽事不會只聚焦美國球員，將納入來自英格蘭、中國、巴西、波多黎各、烏克蘭與美國等地的選手，試圖以更國際化的陣容打造不同於傳統NBA灌籃大賽的舞台。