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NBA／多特改穿「0號」耐人尋味 庫明加續留老鷹隊生變數？

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加（Jonathan Kuminga）上季在老鷹穿0號球衣。 路透通訊社
庫明加（Jonathan Kuminga）上季在老鷹穿0號球衣。 路透通訊社

防守悍將多特（Lu Dort）休賽季轉戰亞特蘭大老鷹，近日球團公布新賽季他將改穿0號，而這項看似單純的背號異動，卻意外引發外界對庫明加（Jonathan Kuminga）未來動向的聯想。由於庫明加上季加盟老鷹後所穿的正是0號球衣，但今年休賽季關於他是否續簽老鷹仍未定，多特的背號選擇也有些耐人尋味。

多特過去效力奧克拉荷馬雷霆時期穿的是5號，加盟老鷹後將改穿0號，主要原因是5號目前已由丹尼爾斯（Dyson Daniels）使用。不過，這也代表著庫明加在老鷹所穿的0號將有新的主人。

多特（Lu Dort）過去在雷霆身穿5號。 路透通訊社
多特（Lu Dort）過去在雷霆身穿5號。 路透通訊社

當然了，背號變動本身並不足以證明庫明加確定不會回到老鷹，庫明加過去就曾更換背號，菜鳥球季效力金州勇士時穿的是00號，之後改穿1號，因此這次0號被多特接手，並不代表雙方已經正式分道揚鑣。

老鷹隊現階段名單上有17份標準合約，但NBA例行賽開打前必須縮減至15人，未來幾週非常有可能出現陣容調整。庫明加上季在季中交易大限前轉戰老鷹，之後出賽16場，其中1場先發，場均上場時間超過22分鐘，繳出12.3分5.3籃板2.1助攻的成績，投籃命中率47.6％、三分球命中率34.6％、罰球命中率70.2％。

庫明加 老鷹 NBA

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