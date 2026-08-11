NBA／雷納德捲爭議仍相信可以加盟暴龍 快艇若遭重罰準備尋求仲裁

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）雖然仍捲入球隊疑似規避薪資上限調查，但據消息人士透露，他目前仍相信自己被交易到多倫多暴龍的案子，最終會在訓練營開始前正式完成。

根據報導，暴龍早在6月30日就已同意這筆交易，內容是送出英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）、2個首輪選秀權以及1個選秀權互換權，向快艇換來雷納德。不過由於NBA仍在調查快艇是否涉及規避薪資上限，這筆交易在7月9日、正式交易通話前被暫緩，必須等待聯盟調查結果出爐後才能繼續推進。

消息人士指出，雷納德的經紀人蓋恩斯（Harrison Gaines）在整個過程中，持續與NBA球員工會保持密切聯繫；另一方面，負責調查的律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）也仍在進行審查，這項調查目前已進入第11個月。

雷納德據傳非常相信交易最後仍會完成，讓他能趕在暴龍9月28日媒體日以及之後在魁北克市舉行的訓練營前加入球隊。

這筆交易原本也被設計成暴龍不只取得雷納德，還預期能與這名35歲球星討論多年延長合約，讓他不只待完即將到來的新賽季。雷納德目前合約將在2026-27年賽季結束後到期，該季薪資為5030萬美元。

NBA總裁席佛（Adam Silver）先前並未對調查結果給出明確時間表。他在7月拉斯維加斯夏季聯賽期間被問到此案時，只表示預期「今年夏天」會有較清楚的結果。

另一方面，快艇也已經為可能到來的處分預作準備。消息人士透露，若NBA調查後對快艇祭出嚴厲懲罰，快艇將視處分程度尋求仲裁。自調查開始以來，快艇一直堅稱球團沒有透過Aspiration將資金導向雷納德，也沒有以其他方式違反聯盟勞資協議。據了解，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）預計會採取所有可行手段，反制任何可能的制裁。

雷納德在調查過程中也獲得球員工會公開支持。NBA球員工會執行長凱利（David Kelly）上月在拉斯維加斯向媒體表示，工會不認為有足夠理由證明雷納德在快艇時期的多項代言安排中，存在直接與他本人有關的不當行為。

部分聯盟消息人士認為，這項調查實際進度可能比外界所知更接近尾聲，預期未來6周內可能會出現調查結果。若最終NBA對快艇祭出某種程度的處分，也可能同步掃清雷納德交易案完成的障礙，讓暴龍與快艇能夠正式完成交易程序。

這起指控最早由調查記者托雷（Pablo Torre）在去年9月透過一系列Podcast節目揭露，內容涉及快艇疑似透過外部商業安排，讓雷納德取得未被納入薪資上限計算的補償。

儘管目前NBA尚未公開認定快艇、鮑默或雷納德違規，但調查結果將直接牽動快艇可能面臨的懲罰，甚至也將影響雷納德能否順利展開暴龍生涯。