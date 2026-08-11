NBA／希臘豪門開價挖角約柯奇秒遭拒 球團老闆不死心：明年再來

希臘籃球豪門帕納辛奈克斯今年夏天曾試圖直接從NBA挖走約柯奇（Nikola Jokic）！據《ESPN》報導，球隊老闆吉安納科普洛斯（Dimitrios Giannakopoulos）近日透露，他曾向丹佛金塊和約柯奇本人提出「非常認真的報價」，希望買斷約柯奇現有合約最後一年，但很快遭到拒絕。不過，他並沒有打算就此放棄，更直言明年夏天約柯奇成為自由球員後，帕納辛奈克斯還會再度出手。

31歲的約柯奇目前是金塊隊核心，吉安納科普洛斯透露，他今年夏天曾親自推動這場「跨洋挖角」，甚至直接向金塊提出報價，他在Podcast節目中說：「我今年確實對他的球隊還有他本人提出了一個非常認真的方案，但被拒絕了，我知道他還有一年合約。」

約柯奇目前合約還剩2年、總值1億2180萬美元（約新台比39億2567萬元），不過2027-28年賽季握有球員選擇權，代表他明年夏天就有機會跳脫合約、成為完全自由球員。

吉安納科普洛斯也透露，金塊對於他的提案幾乎沒有經過太多討論便立刻拒絕，「只花了幾秒鐘，他們就說：『誰？希臘？哪裡？什麼？再見。』」不過他隨即話鋒一轉說道「但我們就等到明年。」

約柯奇雖然還沒與金塊敲定下一紙長約，但他過去曾多次表達希望留在丹佛、終身效力金塊的想法，只是考量合約價值與財務因素，目前仍選擇暫緩續約。

約柯奇今年6月起就具備簽下4年、總值2億7800萬美元頂薪延長合約的資格；若等到2027年7月，按照現行規定，他更有機會與金塊簽下一紙5年、總值3億5950萬美元的超級合約，屆時將創下NBA史上最高合約總值。這也代表著，帕納辛奈克斯若真想在2027年爭取約柯奇，除了必須擊敗NBA其他潛在追求者，也得說服這名塞爾維亞巨星放棄留在金塊、追求NBA歷史最大合約的機會。

其實這已不是帕納辛奈克斯第一次嘗試從金塊挖角中鋒。去年夏天，吉安納科普洛斯就曾積極追求瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），一度讓外界認為交易即將成真，但瓦藍邱納斯最終仍留在金塊打完球季，今年休賽季才轉戰立陶宛豪門考納斯綠林。