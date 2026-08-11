NBA／想看柯瑞被交易到綠衫軍 羅素：勇士誰能分擔壓力？

勇士隊今年休賽季補強靜悄悄，曾效力勇士的後衛羅素（D'Angelo Russell）建議柯瑞轉戰塞爾蒂克隊，穩固自己的歷史地位。

勇士上季止步西區附加賽，今年休賽季卻維持原班人馬，新賽季競爭力讓許多球迷感到擔憂。最近有塞爾蒂克想交易柯瑞的傳聞。

對此，曾效力勇士的羅素在節目上表示，「我很想看柯瑞去波士頓，我真的很想看到這件事。我只是覺得，現在他需要身邊有這種程度的幫手。勇士到底有誰能替他分擔壓力？靠菜鳥嗎？還是健康的巴特勒（Jimmy Butler）？」

塞爾蒂克今年休賽季將布朗（Jaylen Brown）交易至76人隊，換來喬治（Paul George）和選秀資產。儘管失去布朗，外界仍看好塞爾蒂克的團隊戰力具備充足競爭力。

羅素盛讚塞爾蒂克的球隊文化，「那是一支經驗豐富的球隊，他們知道比賽最後3分鐘該怎麼贏，懂得如何收下比賽，真正比較辛苦的地方，反而是怎麼撐到最後3分鐘。」

羅素是2017年選秀探花，曾在2019-20賽季短暫效力勇士33場，後來成為交易維金斯（Andrew Wiggins）的籌碼。羅素上季出賽26場，平均只有10.2分4.0助攻，今年休賽季被交易到灰熊隊，傳出可能買斷合約。