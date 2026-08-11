NBA／AD爆2020「泡泡園區」奪冠內幕 詹姆斯霸氣一句話定調

先前效力洛杉磯湖人的明星長人戴維斯（Anthony Davis）近日談起2020年NBA泡泡園區期間的一段內幕，透露當時各隊球員曾開會討論是否要繼續完成賽季，而在他看來，整場會議真正具有決定性影響力的，只有詹姆斯（LeBron James）的一票。

戴維斯回憶，當時在奧蘭多迪士尼泡泡園區內，所有球隊代表聚集開會，討論是否因外部局勢與球員立場而中止賽季。他表示：「我們其實有開一場會，大家都在問，『你們想怎麼做？要不要把這一切關掉？』然後每個人都看著詹姆斯。」

他進一步透露，當時會議由麥凱倫（CJ McCollum）主持，各隊球員都在場，氣氛相當嚴肅。「我們全都在房間裡，麥凱倫主持會議，大家問，『你們想怎麼做？』詹姆斯說我們留下。其他人的票都不重要了。」戴維斯強調。

2020年的「泡泡園區」至今仍是聯盟史上最特殊的篇章之一。當年因新冠疫情影響，聯盟在3月暫時中斷賽季，之後決定於奧蘭多迪士尼園區重新開打，22支球隊在封閉環境中生活與比賽，沒有傳統主場優勢，也沒有現場觀眾。

這樣的賽制創造出前所未有的環境，球員必須長時間與外界隔離，也要在高壓與特殊生活條件下維持競技狀態。不過湖人成為最終撐到最後的球隊，在詹姆斯與戴維斯領軍下，季後賽一路淘汰拓荒者、火箭與金塊，最終在總冠軍賽以4勝2敗擊敗邁阿密熱火。

詹姆斯在那年總冠軍賽繳出平均29.8分、11.8籃板、8.5助攻的全面數據，獲選總冠軍賽MVP，也如願取得生涯第4冠，更在效力的3支球隊皆拿下總冠軍，寫下歷史；戴維斯則在整個季後賽展現頂級攻防影響力，不僅能在進攻端穩定得分，也用防守覆蓋範圍成為湖人奪冠關鍵。

那座冠軍是湖人隊史第17冠，也是球隊自2010年後首度登頂。雖然泡泡園區冠軍多年來仍因特殊賽制與無觀眾環境受到不同評價，但所有爭冠球隊都在相同條件下競爭，而湖人最終比任何球隊都更能適應環境、承受壓力並完成任務。

戴維斯這次回憶，也再次凸顯詹姆斯在那支湖人隊中的領袖地位。當其他球員仍在權衡是否續戰時，詹姆斯一句「我們留下」，等於替湖人和整個泡泡賽季定下方向。

而湖人後來順利完成奪冠，也讓那場會議成為2020年冠軍旅程中，場外同樣關鍵的一個轉折點。