NBA／皮朋暗酸詹皇抱團？ 「我有6冠而且從未追逐個人榮耀」

NBA史上的「GOAT」之爭未曾停歇，喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）更是兩大熱門人選，如今傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）也加入討論，不過他比較的角度並非個人數據，而是最直接的冠軍數量。皮朋重提過去受訪時的觀點，直言自己的團隊成就比詹姆斯更成功，「我有6枚冠軍戒指」，甚至強調自己從未刻意追逐個人榮耀，言論被外界解讀為詹姆斯選擇「抱團」的微妙評論。

皮朋今年1月在「PBD Podcast」節目時，被問到自己與詹姆斯的成就比較，他毫不避諱地表示，「我的團隊成就比LeBron更成功，我有6枚冠軍戒指。」當主持人進一步談到球隊究竟更重視球員的個人成就還是團隊冠軍時，皮朋說：「我不知道……你想要個人榮耀，還是想要冠軍？因為我從來沒有追逐我的（個人榮耀）。」

這番話也再次凸顯皮朋衡量球員成功的標準。在效力芝加哥公牛期間，他和喬丹共同打造聯盟最具代表性的王朝之一，生涯6度奪下NBA總冠軍，雖然喬丹始終是球隊核心與招牌人物，但皮朋在攻防兩端的貢獻同樣是公牛完成兩度三連霸不可或缺的一環。

相較之下，詹姆斯的生涯則以超長壽、全能表現與跨球隊成功著稱，目前累積4座NBA總冠軍，並囊括大量個人獎項。詹姆斯生涯先後效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、洛杉磯湖人與費城76人，今年也正式轉戰76人，持續堆高自己的歷史地位。

詹姆斯。 美聯社

皮朋與詹姆斯所處的時代與生涯軌跡截然不同，也因此成為球迷討論兩人甚至延伸至「喬丹vs.詹姆斯」GOAT之爭時的重要背景。皮朋的觀點顯然更偏向以冠軍戒指衡量成功，而詹姆斯則是靠著長期維持頂尖水準、個人數據與4座冠軍，持續挑戰歷史最佳球員的位置。

值得一提是，皮朋其實並沒有直接宣稱自己是史上最偉大球員，但這番言論已清楚表達他對「成功」的定義——在團隊運動中，冠軍仍是最重要的衡量標準之一。