NBA／小鮑爾離隊後誰扛黃蜂？ 懷特續約信心喊話：新陣容會打出驚喜

懷特（Coby White）在今夏自由市場開啟之後與黃蜂重新簽下3年7400萬美元合約，雖然球隊先後交易送走小鮑爾（LaMelo Ball）與布里吉斯（Miles Bridges）兩大主力，陣容出現不小變化，但懷特仍相信黃蜂新賽季有機會打出令人意外的成績。

懷特表示：「我們有機會成為一支非常好的球隊，也有機會讓很多人感到驚訝，但我們必須投入努力。而努力的一部分，就是我們現在正在做的事情。」

懷特口中的「現在正在做的事情」，指的是許多黃蜂球員已經提前來到夏洛特，一起投入訓練與團隊練習。對他而言，這樣的自發性集結，是球隊建立新文化與新默契的重要起點。

懷特說：「我認為我們有一支真的非常、非常好的球隊。我們有很多非常、非常出色的球員，也有很多不自私的球員，所以這會讓大家融合在一起變得更容易。現在很多人已經來到夏洛特一起訓練了，這在8月就是很重要的一步。」

他進一步指出，NBA球員在休賽季這麼早就集體投入訓練，其實並不常見，這也代表每名球員都已經對球隊方向有所投入。懷特認為，黃蜂接下來最重要的，就是把個人努力轉化為團隊進步。

懷特表示：「對我們來說，重點就是一起完成這件事，以整體方式前進，不管是在場上或場下，每一天都變得更好。」

黃蜂今夏經歷陣容重整，少了過去幾季的核心鮑爾與布里吉斯，外界對球隊競爭力難免抱持觀望態度。不過懷特看見的是另一種可能性，他相信這支新黃蜂有足夠天賦，也有願意分享球權、共同成長的特質。

除了球場上的磨合，懷特也特別強調場下情誼的重要性。他認為，球隊如果要真正凝聚，就不能只靠訓練與比賽，還必須建立更深層的信任感。

「我認為我們都很重視在場下建立兄弟情誼，這和場上一起做事一樣重要。」懷特說。