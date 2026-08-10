NBA／尼爾森籃球哲學突破傳統思維 唐西奇致敬：他相信國際球員

NBA名人堂傳奇總教練尼爾森（Don Nelson）辭世，享壽86歲。這位曾以球員與教練身分都留下輝煌成就的籃球名人，在聯盟史上留下難以取代的印記，也讓多位曾受他影響的球星與教練紛紛發文悼念。

尼爾森自1976-77年賽季開始擔任NBA總教練，當時執教密爾瓦基公鹿，之後漫長教練生涯橫跨多支球隊，影響過無數球員。不過若論他最深刻的執教篇章之一，達拉斯獨行俠時期無疑佔有重要地位。

尼爾森在1997年至2005年執教獨行俠，期間不只帶隊重返競爭行列，更曾親手培養隊史傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），為達拉斯多年後奪冠奠定基礎。

在尼爾森辭世後，諾維茨基也寫下深情悼文，感謝這位改變他職業生涯的恩師。他表示：「尼爾森，你不只是選中我，你相信我。你在我的比賽中看到那些我甚至還不知道自己能做到的事情。我已經說過無數次，也會永遠這麼說，如果沒有你成為我的第一位教練，並給我自由去打出自己的比賽，我不認為我的生涯會變成後來那樣。我只能說謝謝，謝謝你所做的一切。安息吧，傳奇。」

曾經是達拉斯門面的唐西奇（Luka Doncic），雖然沒有機會在尼爾森麾下打球，但他同樣表達敬意。唐西奇寫道：「尼爾森離世，對籃球來說是悲傷的一天。我非常尊敬他，也尊敬他為這項運動所做的一切，尤其是他相信國際球員的方式。我很感謝曾有時間和他相處。今天我的心與整個尼爾森家族同在。教練，很高興曾經認識你。」

尼爾森執教獨行俠期間，例行賽戰績為339勝251敗，季後賽則拿下43勝19敗。雖然他未能以獨行俠總教練身分奪下總冠軍，但他替球隊建立競爭文化，也在獨行俠隊史發展中扮演關鍵角色。

前獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也在社群平台X簡短寫下「安息吧，尼爾森」，悼念這位名人堂教頭。庫班是在尼爾森執教期間買下獨行俠，兩人也建立深厚關係。

尼爾森超過30年的執教生涯中，先後帶過4支球隊，包括公鹿11年、勇士11年、尼克1年，以及獨行俠8年。他不只在獨行俠留下重要影響，也在勇士、公鹿等隊打造鮮明風格，尤其以創新、靈活、不受傳統位置限制的用兵思維聞名。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也在社群媒體發文悼念。尼爾森正是柯瑞進入NBA後的第一位總教練，也在柯瑞新秀年給予他發揮空間。柯瑞寫道：「我的第一位NBA教練。籃球場上最偉大的頭腦之一，也推動了比賽打法的改變。尼爾森籃球是真的存在。他在2009年給了我機會，讓我找到自己。永遠感激。安息吧，教練。」

尼爾森第2度執教勇士期間，正好遇上柯瑞的新秀賽季。雖然他在2009-10年賽季後便離開教練職務，但他在柯瑞生涯最初期扮演重要角色，也讓這位未來改變現代籃球風貌的超級球星，有機會在NBA找到自己的打法。

NBA總裁席佛（Adam Silver）也發表聲明，肯定尼爾森對聯盟的深遠影響。席佛表示：「尼爾森透過他的無畏、創意與深厚信念，革新了NBA籃球。他在NBA將近50年，先是作為球員幫助波士頓塞爾蒂克拿下5座總冠軍，之後又打造出聯盟史上最成功、也最具開創性的教練生涯之一。他在所有事情上都帶著鮮明個性，而他對這項運動的影響，將持續被未來世代感受到。我向尼爾森的家人，以及聯盟中許多朋友致上最深切慰問。」

前獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也發文哀悼，他表示：「今天我們失去了一位籃球傳奇。尼爾森是偉大的球員、教練天才，也是很棒的人。所有有幸認識他、受到他獨特智慧影響的人，都會非常想念他。願他安息。」

尼爾森球員時期曾隨波士頓拿下5座總冠軍，轉任教練後又以突破傳統的戰術理念、敢用小陣容與重視技術型球員的風格聞名。他被許多人視為NBA史上最具影響力的人物之一，不只累積輝煌勝場與榮譽，更提前預示了現代籃球重視空間、速度、投射與多功能球員的潮流。

隨著尼爾森辭世，NBA失去了一位真正的先驅。從諾維茨基到柯瑞，從獨行俠到勇士，他的影響橫跨世代，也證明他不只是名人堂教練，更是改變籃球想像的傳奇人物。