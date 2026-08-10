NBA／勇士王朝起點藏著傳奇教頭尼爾森身影 柯瑞：我永遠感激他

史上勝場第2多的傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）辭世，享壽86歲，許多NBA球員或相關人士皆發文追思。勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也在Instagram限時動態悼念這位一開始執教他的NBA總教練。

柯瑞在貼文中寫下最引人注目的一句話：「尼爾森籃球（Nellie Ball）是真的存在。」這句話不只是對老教練的致敬，也點出尼爾森長年不按牌理出牌、卻深刻影響現代NBA打法的籃球哲學。

柯瑞表示，尼爾森在2009年給了他機會，讓他能在NBA找到自己，「我會永遠感激他。」這份感謝不只是因為尼爾森曾在柯瑞新人年執教他，更因為尼爾森在勇士選進柯瑞的過程中扮演關鍵角色，並在柯瑞生涯最初期給予他充分的自由，讓這名年輕後衛開始摸索成就偉大未來的道路。

柯瑞在聲明中提到：「我會被勇士選中，其中一個很大的原因就是尼爾森。」柯瑞也提到，尼爾森從一開始就挑戰他，並給他機會在球場上成為最好的自己。

勇士是在2009年選秀會以首輪第7順位挑選來自戴維森學院的柯瑞，而2009-10年賽季則是尼爾森教練生涯最後一個球季。

當時的勇士戰績僅26勝56敗，遠不像後來王朝的起點，陣中後場也已經有艾利斯（Monta Ellis）這名得分型後衛。不過，尼爾森長年以來就願意用比其他教練更小、更快、更不傳統的陣容打球，這讓不被看好的柯瑞在新秀年就遇上一位不受傳統位置與身材框架限制的總教練。

小時候的柯瑞與父親，與傳奇教頭尼爾森留下珍貴的照片。 美聯社

尼爾森對勇士選擇柯瑞的影響，後來被證明是球團史上最重要的決定之一。柯瑞最終成為王朝基石，更改變了現代籃球對於外線投射、空間拉開與持球創造的想像。

柯瑞提到的「尼爾森籃球」不只是懷舊用語。尼爾森執教數十年間，長期強調節奏、投射、小陣容與非典型角色配置。他推廣過「控球前鋒」概念，也常把技術與速度放在傳統位置分工之前。

勇士現任總教練柯爾（Steve Kerr）在尼爾森辭世後也表示，如今NBA許多被視為理所當然的打法，其實都能追溯到尼爾森當年的思維。

柯爾執教下的勇士冠軍體系，並不是直接複製尼爾森的進攻系統，但確實受益於許多尼爾森早年擁抱的概念，包括拉開場上空間、用非傳統陣容製造錯位，以及給予技術型球員更大自由，而不是硬把他們塞進固定位置定義中。

尼爾森留給勇士的，還不只是一套籃球理念。2010年4月7日，勇士擊敗灰狼，尼爾森拿下執教生涯第1333勝，當時超越所有NBA總教練成為歷史勝場王。柯瑞表示，自己至今仍記得那項成就對球隊有多重要。尼爾森最終以1335勝退休，直到2022年才被波波維奇（Gregg Popovich）超越。

對柯瑞而言，尼爾森的意義不只是紀錄簿上的勝場數，而是他在自己生涯起點提供的機會。從2009年進入勇士，到後來成為NBA史上最具影響力的球星之一，柯瑞如今回望最初那段旅程，仍把尼爾森視為人生的關鍵推手。