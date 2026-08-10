NBA／哈登非法攜槍案獲檢方撤銷控訴 律師：他很有禮貌態度佳

騎士球星哈登（James Harden）今年6月在休士頓涉及非法攜帶槍枝案件，如今已完成相關法律義務，讓這起備受關注的輕罪指控正式落幕。根據哈登律師哈丁（Rusty Hardin）說法，哈登已透過替代處分計畫完成社區服務，檢方也在本周提出撤案動議，撤銷他所面臨的輕罪與非法攜帶武器指控。

哈丁接受《休士頓紀事報》記者歐提茲（Kathleen Ortiz）訪問時表示，哈登遇到的狀況其實相當常見，並沒有特殊之處。

他說：「發生在哈登身上的事，是經常會發生的情況。他當時並沒有使用那把武器，而且面對員警時也很有禮貌、態度得宜。這件事情沒有什麼不尋常，這是很常見的處理結果。」

根據德州哈里斯郡檢方文件，哈登先前因完成一項「替代處分協議」，因此檢方決定撤銷案件。這也代表哈登在完成社區服務後，不會繼續面對這起槍枝案件的刑事追訴。

事件發生在今年6月，哈登當時在休士頓遭警方逮捕。根據文件內容，警方在他的車內杯架發現一把手槍，且該槍枝未放置於槍套中。依照德州法律，車內攜帶未置於槍套的手槍屬於違規行為，因此哈登當時被帶回登記，之後以100美元保釋金獲釋。

哈登目前仍是今年休賽季的完全自由球員，不過外界普遍預期，他仍有機會與騎士重新簽下新合約。哈登先前拒絕執行2026-27年賽季價值4200萬美元的球員選項，進入自由市場待價而沽，但這不代表他一定會離開克里夫蘭。

哈登在交易截止日前從快艇轉戰騎士，加入後為球隊帶來即戰力。2025-26年賽季效力騎士期間，哈登出賽26場，平均攻下20.5分、7.7助攻、4.7籃板，展現出穩定的進攻組織能力與外線威脅。

哈登也在騎士重返競爭行列的過程中扮演重要角色，幫助球隊睽違8年再度打進東區決賽。對克里夫蘭而言，若能重新簽回哈登，將有助於維持後場創造力與季後賽經驗。