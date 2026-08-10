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NBA／跑轟名帥尼爾森離世 諾威茨基悼念恩師：沒有他就沒有現在的我

聯合新聞網／ 綜合報導
尼爾森當年慧眼獨具挑選了諾威茨基，為達拉斯帶來一位偉大球星。圖截自X
尼爾森當年慧眼獨具挑選了諾威茨基，為達拉斯帶來一位偉大球星。圖截自X

名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）傳出過世消息，享壽86歲，而過去在獨行俠（昔隊名小牛）與這位跑轟戰術宗師共事、情同父子的名宿「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）也立即發文哀悼，更感性直言當初若不是尼爾森，自己絕不會有如此精彩的成就。

尼爾森與諾威茨基的緣分始於1998年，當時執掌獨行俠兵符的尼爾森慧眼獨具看中這位年輕的歐洲球員，更不惜透過交易首輪籤來網羅，同時他也是力排眾議，力挺這位當初不被看好的大個子能盡情展現自身球風，也造就後續的偉大佳話。

千勝教頭尼爾森一生挖掘培養許多偉大球星。圖截自X
千勝教頭尼爾森一生挖掘培養許多偉大球星。圖截自X

可惜2011年諾威茨基帶領獨行俠奪冠時尼爾森已離隊，讓他錯過生涯首個作為總教練的冠軍金盃，不過外界仍將小牛的成就與尼爾森掛勾，認為是這位天才教頭幫助達拉斯奠下基礎成為爭冠勁旅，並且創造跑轟體系促成「德國坦克」火力完全養成。

得知恩師離世的消息，諾威茨基在個人社群寫下感性告白，表示當初就是對方看中了連自己都不知道的特質，才讓他成為這麼好的球員，「你（尼爾森）不只是選擇了我，而是信任我，你在我不理解自己能做到之前就看見了這一切，我的生涯第一位教練若不是你、若沒有你的教導，我不可能走到這麼遠。我能說的只有謝謝，感謝你帶給我的所有一切。」

諾威茨基與恩師尼爾森。圖截自X
諾威茨基與恩師尼爾森。圖截自X

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