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NBA／挑戰張伯倫單場100分神話？ 溫班亞瑪自信：我可以

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 路透社
溫班亞瑪。 路透社

馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對自己的得分爆發力充滿信心，他近日在接受法國內容創作者Rookicks快問快答訪問時，被問到是否相信自己有能力單場攻下100分，溫班亞瑪給出簡短但直接的回答：「我可以。」

這段訪問中，溫班亞瑪回答了多個輕鬆問題，包括他是否擁有詹姆斯（LeBron James）的私人電話號碼，以及未來是否可能與弟弟奧斯卡（Oscar Wembanyama）在同一支球隊並肩作戰。不過最受到關注的，仍是他對於單場100分可能性的回應。

在NBA漫長歷史中，真正完成單場100分壯舉的球員只有張伯倫（Wilt Chamberlain）。這位傳奇中鋒在1962年寫下單場100分紀錄，至今仍是聯盟個人單場得分最高紀錄。多年來，最接近這項紀錄的是布萊恩（Kobe Bryant）在2006年攻下81分，締造NBA史上單場第2高分表現。不過上季，邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）曾轟下83分，以一場出乎意料的刷分秀，超越布萊恩的81分紀錄。

溫班亞瑪目前NBA生涯單場最高得分為50分，這場代表作出現在2024年對華盛頓巫師一戰。雖然離100分仍有巨大差距，但以他的身高、外線能力、持球技巧與禁區破壞力來看，外界始終認為他具備創造歷史級數據的潛力。

事實上，從今年2月的一場比賽開始，溫班亞瑪就已經讓不少人開始想像他挑戰單場100分的可能性。

當時馬刺面對唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人，溫班亞瑪在短短不到8分鐘內狂砍25分，半場結束時已經累積37分，照當時的得分節奏來看，他確實一度具備衝擊100分大關的條件。

不過，那場比賽馬刺打得過於順利，早早取得大幅領先，最終以136：108大勝湖人。由於比賽勝負懸念提前消失，溫班亞瑪下半場沒有再獲得太多上場時間，最後只再添3分，單場得分停在40分左右，也讓外界錯過見證他進一步挑戰超高分紀錄的機會。

即使如此，那場比賽仍被視為溫班亞瑪未來可能締造瘋狂得分夜的重要範例。只要比賽節奏、出手次數、當日手感與比賽戰況都能完美配合，這名馬刺新世代核心確實有機會挑戰張伯倫的100分神話。

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