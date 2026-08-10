NBA／「釣魚王」強勢回歸？ 美媒曝西蒙斯吸引多支球隊關注

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）受心理因素與背傷影響逐漸淡出籃壇，甚至轉職為釣魚選手，不過根據記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，這位前明星將以健康狀態參加澳洲男籃的迷你訓練營，且吸引多支NBA球隊關注。

現年30歲的西蒙斯自17歲披上澳洲男籃戰袍後，就因個人或健康因素沒能再代表家鄉出戰國際賽事。而根據報導，這次由球員主導的訓練營西蒙斯不僅是自費加入，身體狀況更是「開綠燈」，能夠無限制的全程參與，展現他對回歸賽場的渴望。

史皮爾斯進一步補充，西蒙斯參加迷你訓練營的消息引起多支NBA球隊關注，其中更有球隊有意願邀請西蒙斯參加季前訓練營，對於上季無球可打的「小詹姆斯」而言是回歸的最佳「敲門磚」。

今日凌晨NBA記者希德利（Evan Sidery）更在個人社群發布貼文，表示西蒙斯有機會與老東家76人重聚，擔任組織中鋒的角色，不過球隊目前名額已經全滿，若想要簽下這位3屆全明星則必須裁掉球員。