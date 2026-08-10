快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／想打洛杉磯奧運 西蒙斯自費參加澳洲隊訓練營

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西蒙斯。 路透社
西蒙斯。 路透社

2018年獲得NBA年度最佳新秀的西蒙斯（Ben Simmons），上季沒有任何NBA球隊青睞，不過他仍希望從背傷和其他傷勢中回歸，美國《ESPN》更接到消息人士表示，西蒙斯將全程參與由澳洲男籃主導的私人迷你訓練營，這場訓練營今天在墨爾本開始，且西蒙斯「沒有任何限制」。

30歲的西蒙斯最後一支代表的球隊是快艇隊，2025年2月他被籃網隊揮棄後就轉戰洛城，不過只代表快艇打了18場例行賽，加上5場季後賽。

仍有幾支NBA球隊對西蒙斯表達興趣，據消息人士透露，西蒙斯也願意簽底薪合約，目前也有收到一支西區球隊的訓練營邀請，但這並不包括保障合約。

亞利桑那州立大學的助理教練帕特里克（David Patrick）是西蒙斯教父，同時也是澳洲國家隊助理教練，他告訴「Andscape」網站西蒙斯已經恢復運動能力，目前主要在邁阿密訓練，那也是他的居住地。

西蒙斯在墨爾本出生，希望代表澳洲征戰2028年洛杉磯奧運，這次參加澳洲的迷你訓練營是自費參加；他過去已經兩度代表澳洲出賽，但不曾參加奧運。

身為2018年NBA最佳新秀，西蒙斯2019到2021年連三年入選明星賽，2020年也獲得年度最佳第三隊肯定，但近年受傷所困，2022年加入籃網隊後單季出賽數都不超過35場。

西蒙斯場外生活倒是多采多姿，2025年12月他購入南佛羅里達帆船隊5成股權，並率隊在巴哈馬舉辦的賽事中勇奪職業釣魚比賽冠軍。

NBA 西蒙斯 洛杉磯

延伸閱讀

NBA／「休賽季之王」再度登場！西蒙斯曬腹肌照宣告：我已經準備好了

NBA／西蒙斯再暗示想回76人？IG曬詹姆斯球鞋掀聯想

NBA／湖人夏季聯賽表現機會有限 「奶油賈霸」考慮重返大學籃壇

NBA／後詹皇時代培養新湖人化學效應 里夫斯放話高爾夫打爆唐西奇

相關新聞

NBA／若和柯瑞對調也能建立勇士王朝 艾利斯自信言論引熱議

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）近日受訪直言，他認為如果當年金州勇士選擇讓他站在柯瑞（Stephen Curry）後來所處的位置，並搭配同樣具備爭冠實力的陣容，勇士仍然能夠拿下多座總冠軍。艾利斯這番說法也引來不少熱議。

NBA／想打洛杉磯奧運 西蒙斯自費參加澳洲隊訓練營

2018年獲得NBA年度最佳新秀的西蒙斯（Ben Simmons），上季沒有任何NBA球隊青睞，不過他仍希望從背傷和其他傷勢中回歸，美國《ESPN》更接到消息人士表示，西蒙斯將全程參與由澳洲男籃主導的私人迷你訓練營，這場訓練營今天在墨爾本開始，且西蒙斯「沒有任何限制」。

NBA／灰狼把握開季前磨合時間 愛德華、小鮑爾加入巴黎之旅

今年休賽季堪稱「瘋狂暑假」，出現多組「明星換東家」大交易，為了與新同學提前適應，各隊也把握開季前的時間展開活動，其中當家愛德華（Anthony Edwards）和「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）等灰狼球員就加入戈貝爾（Rudy Gobert），在巴黎展開旅程。

NBA／「釣魚王」強勢回歸？ 美媒曝西蒙斯吸引多支球隊關注

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）受心理因素與背傷影響逐漸淡出籃壇，甚至轉職為釣魚選手，不過根據記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，這位前明星將以健康狀態參加澳洲男籃的迷你訓練營，且吸引多支NBA球隊關注。

NBA／快艇「Exhibit 10」合約簽河村勇輝 聯手八村壘上演「日本連線」

夏季聯賽代表溜馬出戰的日本好手河村勇輝確定延續NBA之旅，消息指出快艇與這位173公分的後衛簽下一紙「Exhibit 10」訓練營合約，有機會在開季後與八村壘聯手，上演「日本連線」。

NBA／前隊友力挺杜倫拿頂薪 喊話活塞別再拖：他已證明自己值得大約

雖然已經不再是隊友，但今夏轉戰曼菲斯灰熊的史都華（Isaiah Stewart），仍公開力挺杜倫（Jalen Duren）在與活塞的續約僵局中爭取大合約。他認為，杜倫上季已經用表現證明自己值得被球團重金留下，甚至應該拿到符合身價的頂薪合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。