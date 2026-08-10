NBA／想打洛杉磯奧運 西蒙斯自費參加澳洲隊訓練營

2018年獲得NBA年度最佳新秀的西蒙斯（Ben Simmons），上季沒有任何NBA球隊青睞，不過他仍希望從背傷和其他傷勢中回歸，美國《ESPN》更接到消息人士表示，西蒙斯將全程參與由澳洲男籃主導的私人迷你訓練營，這場訓練營今天在墨爾本開始，且西蒙斯「沒有任何限制」。

30歲的西蒙斯最後一支代表的球隊是快艇隊，2025年2月他被籃網隊揮棄後就轉戰洛城，不過只代表快艇打了18場例行賽，加上5場季後賽。

仍有幾支NBA球隊對西蒙斯表達興趣，據消息人士透露，西蒙斯也願意簽底薪合約，目前也有收到一支西區球隊的訓練營邀請，但這並不包括保障合約。

亞利桑那州立大學的助理教練帕特里克（David Patrick）是西蒙斯教父，同時也是澳洲國家隊助理教練，他告訴「Andscape」網站西蒙斯已經恢復運動能力，目前主要在邁阿密訓練，那也是他的居住地。

西蒙斯在墨爾本出生，希望代表澳洲征戰2028年洛杉磯奧運，這次參加澳洲的迷你訓練營是自費參加；他過去已經兩度代表澳洲出賽，但不曾參加奧運。

身為2018年NBA最佳新秀，西蒙斯2019到2021年連三年入選明星賽，2020年也獲得年度最佳第三隊肯定，但近年受傷所困，2022年加入籃網隊後單季出賽數都不超過35場。

西蒙斯場外生活倒是多采多姿，2025年12月他購入南佛羅里達帆船隊5成股權，並率隊在巴哈馬舉辦的賽事中勇奪職業釣魚比賽冠軍。