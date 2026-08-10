NBA／若和柯瑞對調也能建立勇士王朝 艾利斯自信言論引熱議

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）近日受訪直言，他認為如果當年金州勇士選擇讓他站在柯瑞（Stephen Curry）後來所處的位置，並搭配同樣具備爭冠實力的陣容，勇士仍然能夠拿下多座總冠軍。艾利斯這番說法也引來不少熱議。

艾利斯最近接任奧爾康州立大學總管後，接受《ESPN》記者梅德卡夫（Myron Medcalf）訪問時，談到昔日勇士生涯，他表示，外界應該理解自己當年所處的環境，也相信懂籃球的人都知道，他當時並沒有像柯瑞後來一樣，擁有完整成熟的冠軍陣容。

艾利斯繼續說道：「那就是我當時面對的情況，大家都知道。真正懂籃球的人都知道，他們知道我當時拿到的是什麼樣的球隊陣容。如果把我和柯瑞對調，讓我待在那支後來贏得總冠軍的球隊裡，結果會是一樣的。所以你必須接受好的一面，也接受不好的部分，這沒問題。那段經歷讓我有機會替自己和家人賺到錢，我也把握住了。」

柯瑞與艾利斯曾在勇士王朝成形之前並肩作戰。當時兩人都是身材不高的後場球員，也讓勇士後場防守承受不小壓力，球團一度面臨艱難抉擇。最終，勇士選擇留下柯瑞，更在2012年將曾獲年度最佳進步球員的艾利斯交易到公鹿，換回狀元中鋒伯加特（Andrew Bogut）。

據報導，勇士當時最初曾向公鹿提出以柯瑞為交易籌碼，但因柯瑞生涯早期長期受到腳踝傷勢困擾，公鹿並未接受，這也迫使勇士改以艾利斯作為交易主角。沒想到這個轉折，後來徹底改變勇士隊史命運。

之後的發展已成NBA歷史經典。勇士以柯瑞為核心，逐漸打造出現代籃球最具代表性的王朝之一。

湯普森（Klay Thompson）成為柯瑞最完美的後場搭檔，出身不高的格林（Draymond Green）也補上防守、組織的領袖角色，加上巴恩斯（Harrison Barnes）和杜蘭特（Kevin Durant）兩大鋒線戰將先後進駐。勇士在2015年、2017年、2018年與2022年奪下總冠軍，還締造例行賽73勝的歷史紀錄。

改變當代籃球風格的柯瑞，毫無疑問將在NBA歷史佔據重要地位，但相較之下，艾利斯離開灣區後，生涯發展逐漸走下坡。他在公鹿效力2季，雖然仍是球隊主力，卻未能帶領球隊打出理想成績。

2013年至2015年期間，艾利斯轉戰達拉斯，與諾維茨基（Dirk Nowitzki）搭檔，但球隊同樣未能真正重返爭冠行列。2015年自由市場，他與溜馬簽下4年4400萬美元合約，不過隨著爆發力下滑、投籃效率不穩，他的表現明顯衰退，最終在2017年遭溜馬釋出，31歲後便未再重返NBA賽場。

回頭來看，勇士當年在柯瑞與艾利斯之間做出的選擇，成為球團歷史最關鍵的分水嶺，更改變了整個NBA時空環境。

儘管艾利斯如今仍相信，若自己擁有柯瑞後來身邊那套冠軍班底，也能帶領勇士登頂；但從結果來看，艾利斯在球技面的缺陷恐怕也是他無法在更上層樓的關鍵點之一。