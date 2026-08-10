快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／若和柯瑞對調也能建立勇士王朝 艾利斯自信言論引熱議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士當年選擇相信柯瑞，送走了艾利斯，進而創造冠軍王朝。 路透社
勇士當年選擇相信柯瑞，送走了艾利斯，進而創造冠軍王朝。 路透社

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）近日受訪直言，他認為如果當年金州勇士選擇讓他站在柯瑞（Stephen Curry）後來所處的位置，並搭配同樣具備爭冠實力的陣容，勇士仍然能夠拿下多座總冠軍。艾利斯這番說法也引來不少熱議。

艾利斯最近接任奧爾康州立大學總管後，接受《ESPN》記者梅德卡夫（Myron Medcalf）訪問時，談到昔日勇士生涯，他表示，外界應該理解自己當年所處的環境，也相信懂籃球的人都知道，他當時並沒有像柯瑞後來一樣，擁有完整成熟的冠軍陣容。

艾利斯繼續說道：「那就是我當時面對的情況，大家都知道。真正懂籃球的人都知道，他們知道我當時拿到的是什麼樣的球隊陣容。如果把我和柯瑞對調，讓我待在那支後來贏得總冠軍的球隊裡，結果會是一樣的。所以你必須接受好的一面，也接受不好的部分，這沒問題。那段經歷讓我有機會替自己和家人賺到錢，我也把握住了。」

柯瑞與艾利斯曾在勇士王朝成形之前並肩作戰。當時兩人都是身材不高的後場球員，也讓勇士後場防守承受不小壓力，球團一度面臨艱難抉擇。最終，勇士選擇留下柯瑞，更在2012年將曾獲年度最佳進步球員的艾利斯交易到公鹿，換回狀元中鋒伯加特（Andrew Bogut）。

據報導，勇士當時最初曾向公鹿提出以柯瑞為交易籌碼，但因柯瑞生涯早期長期受到腳踝傷勢困擾，公鹿並未接受，這也迫使勇士改以艾利斯作為交易主角。沒想到這個轉折，後來徹底改變勇士隊史命運。

之後的發展已成NBA歷史經典。勇士以柯瑞為核心，逐漸打造出現代籃球最具代表性的王朝之一。

湯普森（Klay Thompson）成為柯瑞最完美的後場搭檔，出身不高的格林（Draymond Green）也補上防守、組織的領袖角色，加上巴恩斯（Harrison Barnes）和杜蘭特（Kevin Durant）兩大鋒線戰將先後進駐。勇士在2015年、2017年、2018年與2022年奪下總冠軍，還締造例行賽73勝的歷史紀錄。

改變當代籃球風格的柯瑞，毫無疑問將在NBA歷史佔據重要地位，但相較之下，艾利斯離開灣區後，生涯發展逐漸走下坡。他在公鹿效力2季，雖然仍是球隊主力，卻未能帶領球隊打出理想成績。

2013年至2015年期間，艾利斯轉戰達拉斯，與諾維茨基（Dirk Nowitzki）搭檔，但球隊同樣未能真正重返爭冠行列。2015年自由市場，他與溜馬簽下4年4400萬美元合約，不過隨著爆發力下滑、投籃效率不穩，他的表現明顯衰退，最終在2017年遭溜馬釋出，31歲後便未再重返NBA賽場。

回頭來看，勇士當年在柯瑞與艾利斯之間做出的選擇，成為球團歷史最關鍵的分水嶺，更改變了整個NBA時空環境。

儘管艾利斯如今仍相信，若自己擁有柯瑞後來身邊那套冠軍班底，也能帶領勇士登頂；但從結果來看，艾利斯在球技面的缺陷恐怕也是他無法在更上層樓的關鍵點之一。

相關新聞

NBA／若和柯瑞對調也能建立勇士王朝 艾利斯自信言論引熱議

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）近日受訪直言，他認為如果當年金州勇士選擇讓他站在柯瑞（Stephen Curry）後來所處的位置，並搭配同樣具備爭冠實力的陣容，勇士仍然能夠拿下多座總冠軍。艾利斯這番說法也引來不少熱議。

NBA／想打洛杉磯奧運 西蒙斯自費參加澳洲隊訓練營

2018年獲得NBA年度最佳新秀的西蒙斯（Ben Simmons），上季沒有任何NBA球隊青睞，不過他仍希望從背傷和其他傷勢中回歸，美國《ESPN》更接到消息人士表示，西蒙斯將全程參與由澳洲男籃主導的私人迷你訓練營，這場訓練營今天在墨爾本開始，且西蒙斯「沒有任何限制」。

NBA／灰狼把握開季前磨合時間 愛德華、小鮑爾加入巴黎之旅

今年休賽季堪稱「瘋狂暑假」，出現多組「明星換東家」大交易，為了與新同學提前適應，各隊也把握開季前的時間展開活動，其中當家愛德華（Anthony Edwards）和「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）等灰狼球員就加入戈貝爾（Rudy Gobert），在巴黎展開旅程。

NBA／「釣魚王」強勢回歸？ 美媒曝西蒙斯吸引多支球隊關注

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）受心理因素與背傷影響逐漸淡出籃壇，甚至轉職為釣魚選手，不過根據記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，這位前明星將以健康狀態參加澳洲男籃的迷你訓練營，且吸引多支NBA球隊關注。

NBA／快艇「Exhibit 10」合約簽河村勇輝 聯手八村壘上演「日本連線」

夏季聯賽代表溜馬出戰的日本好手河村勇輝確定延續NBA之旅，消息指出快艇與這位173公分的後衛簽下一紙「Exhibit 10」訓練營合約，有機會在開季後與八村壘聯手，上演「日本連線」。

NBA／前隊友力挺杜倫拿頂薪 喊話活塞別再拖：他已證明自己值得大約

雖然已經不再是隊友，但今夏轉戰曼菲斯灰熊的史都華（Isaiah Stewart），仍公開力挺杜倫（Jalen Duren）在與活塞的續約僵局中爭取大合約。他認為，杜倫上季已經用表現證明自己值得被球團重金留下，甚至應該拿到符合身價的頂薪合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。