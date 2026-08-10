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NBA／灰狼把握開季前磨合時間 愛德華、小鮑爾加入巴黎之旅
今年休賽季堪稱「瘋狂暑假」，出現多組「明星換東家」大交易，為了與新同學提前適應，各隊也把握開季前的時間展開活動，其中當家愛德華（Anthony Edwards）和「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）等灰狼球員就加入戈貝爾（Rudy Gobert），在巴黎展開旅程。
作為今夏大交易的主角之一，灰狼球員名單發生不小變動，包括小鮑爾和格林（Josh Green） 的加入與里德（Naz Reid）、藍道（Julius Randle）出走等，為了提升與未來戰友間的化學反應，球隊近日就前往巴黎展開旅程與訓練。
根據戈貝爾於個人社群發出的合影，愛德華、小鮑爾、格林、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、多森姆（Ayo Dosunmu）和夏農（Terrence Shannon Jr.）等灰狼重要核心都有參加本次活動，其餘球員也都有出席，人數高達14位，也側面展現「北大荒」在新賽季的團結力與決心。
而除了灰狼，還有兩支西區球隊加入提前訓練的行列，在詹姆斯（LeBron James）出走後正式成為湖人老大的唐西奇（Luka Doncic）自費邀請隊友前往斯洛維尼亞，參加為期4天的迷你訓練營；同時馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也和福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）及哈里斯（Tobias Harris）等在法國積極訓練，為新賽季加緊備戰。
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