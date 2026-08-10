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NBA／快艇「Exhibit 10」合約簽河村勇輝 聯手八村壘上演「日本連線」
夏季聯賽代表溜馬出戰的日本好手河村勇輝確定延續NBA之旅，消息指出快艇與這位173公分的後衛簽下一紙「Exhibit 10」訓練營合約，有機會在開季後與八村壘聯手，上演「日本連線」。
河村勇輝在2024巴黎奧運一戰成名，隨後宣布開啟闖美旅程，上賽季在公牛出賽18場，平均上場時間11.6分鐘，繳出3.4分2.6助攻的數據，夏季聯賽則是加入溜馬，不過未能續留。
接連錯失留隊機會，讓河村勇輝闖美之路充滿陰霾，好在稍早快艇正式宣布與他簽下「Exhibit 10」訓練營合約，若表現良好有機會轉為雙向合約，在新賽季為快艇出戰至少50場。
快艇在今年自由市場上已經用2年2800萬美元（約9億新台幣）的合約網羅日本混血前鋒八村壘，如今又收下河村勇輝，兩人有機會在奧運後再次合作，進一步拓展日本籃球熱度。
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