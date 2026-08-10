NBA／前隊友力挺杜倫拿頂薪 喊話活塞別再拖：他已證明自己值得大約

雖然已經不再是隊友，但今夏轉戰曼菲斯灰熊的史都華（Isaiah Stewart），仍公開力挺杜倫（Jalen Duren）在與活塞的續約僵局中爭取大合約。他認為，杜倫上季已經用表現證明自己值得被球團重金留下，甚至應該拿到符合身價的頂薪合約。

史都華近日接受《Andscape》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時表示，杜倫目前與活塞的談判處境確實有些複雜，但他認為杜倫已經做到球團原本要求他證明的事情。

史都華說：「這情況有點微妙，但如果問我，杜倫已經向球團證明他值得他所要求的合約。他們好像希望他在上季之前先證明自己，而我覺得他已經證明了。他進了明星賽，也入選年度最佳第三隊。我認為他應該拿到錢。他是非常重要的核心拼圖，應該把他帶回來。」

史都華也強調，杜倫每年都在進步，尤其年僅22歲就已經打出生涯代表作。他說：「他每年都變得更好。第3年就進明星賽？拜託，給他那份大約吧。不過同時我也希望事情最後能順利解決，希望他最終能拿到那筆錢。」

杜倫目前仍是屬於受限制自由球員，與活塞至今遲遲未能敲定新合約。他上季打出生涯最佳表現，平均每場攻下19.5分、10.5籃板、2.0助攻，投籃命中率高達65.0%，不僅首次入選明星賽，也獲選年度最佳第三隊，成為活塞創造單季60勝驚奇表現的重要核心。

不過，儘管杜倫具備簽下5年2億8710萬美元頂薪合約的資格，但活塞只願提供年薪約3500萬美元到3800萬美元的合約。原因在於球團希望保留更多長期爭冠操作彈性，同時也對杜倫上季季後賽表現嚴重下滑有所顧慮。

杜倫在例行賽是活塞禁區支柱，但季後賽表現明顯不如預期，平均得分下滑到僅有10.7分，成為活塞在續約談判中不願直接奉上完整頂薪的重要原因之一。對球團而言，如何在肯定杜倫成長與維持未來薪資彈性之間取得平衡，是這次談判遲遲沒有結果的關鍵。

洛杉磯湖人與沙加緬度國王先前都曾被點名是杜倫受限制自由球員市場上的潛在追求者，但兩隊至今都沒有提出正式報價單，讓活塞必須選擇是否匹配。也因為缺少外部報價壓力，杜倫與活塞的談判仍陷入僵持。

理論上，杜倫可以選擇接受960萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，留隊打完下個賽季後成為完全自由球員，藉此擺脫活塞掌控。不過，這樣的選擇風險極高，外界甚至形容這幾乎像是「死刑判決」，因為杜倫將放棄眼前可能到手的長約保障，一旦受傷或表現下滑，未來收入可能受到重大影響。

隨著休賽季逐漸進入尾聲，杜倫與活塞的續約僵局也愈來愈受到關注。活塞需要決定是否用接近頂薪的價碼留下這名年輕禁區核心，而杜倫也必須在長期保障、個人身價與明年自由市場風險之間做出選擇。