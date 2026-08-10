NBA／騎士持續追求庫明加、華森 32歲施羅德仍是萬用交易包

騎士仍持續鎖定自由市場上的年輕側翼庫明加（Jonathan Kuminga）與華森（Peyton Watson），而為了創造更多薪資操作空間，球隊已開始探索涉及32歲德國後衛施羅德（Dennis Schroder）的交易可能性。

根據《Cleveland.com》記者費多爾（Chris Fedor）報導，騎士正在討論多種涉及施羅德的交易方案，希望藉此稍微重新調整陣容，或取得更多財務彈性，進一步幫助球隊追逐庫明加與華森。

騎士一直被視為追逐庫明加與華森的主要球隊之一，這2名具天賦的年輕前鋒目前都仍未確定下一站。庫明加在老鷹拒絕執行2026-27年賽季價值2430萬美元的球隊選項後，成為非受限自由球員；華森則是受限制自由球員，丹佛金塊仍握有跟進其他球隊報價的權利。

施羅德上季先後效力國王與騎士，整季一共出賽70場，平均每場攻下10.8分、4.9助攻、2.7籃板，仍能提供替補控球、組織與進攻火力。

這名老將去年休賽季才與國王簽下3年4440萬美元合約，其中2027-28賽季為部分保障。也因為合約結構仍具交易彈性，施羅德成為騎士若想清出薪資空間時，最可能被拿來操作的球員之一。

施羅德先前也曾被點名，可能成為騎士追逐詹姆斯（LeBron James）時的犧牲籌碼。如今詹姆斯已轉戰費城76人，但施羅德仍在騎士可能交易名單之中，球隊若想繼續補進庫明加或華森這類側翼戰力，就必須找到方式騰出更理想的薪資結構。

施羅德在NBA累積征戰13年，先後效力多達11支球隊，是典型的浪人型老後衛。他具備速度、切入能力與替補控場經驗，對需要後場深度的球隊仍有一定吸引力。先前夏洛特黃蜂就曾被傳出對施羅德有興趣。

對騎士而言，接下來是否交易施羅德，將取決於球隊在自由市場上的補強進展。如果能透過交易換回更合適的陣容拼圖，或清出足夠空間加強追求庫明加、華森，施羅德離隊的可能性將持續升高。