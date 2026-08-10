快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士持續追求庫明加、華森 32歲施羅德仍是萬用交易包

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士有意追求華森(左)和庫明加(右)，施羅德又一次成了交易籌碼。 路透社
騎士有意追求華森(左)和庫明加(右)，施羅德又一次成了交易籌碼。 路透社

騎士仍持續鎖定自由市場上的年輕側翼庫明加（Jonathan Kuminga）與華森（Peyton Watson），而為了創造更多薪資操作空間，球隊已開始探索涉及32歲德國後衛施羅德（Dennis Schroder）的交易可能性。

根據《Cleveland.com》記者費多爾（Chris Fedor）報導，騎士正在討論多種涉及施羅德的交易方案，希望藉此稍微重新調整陣容，或取得更多財務彈性，進一步幫助球隊追逐庫明加與華森。

騎士一直被視為追逐庫明加與華森的主要球隊之一，這2名具天賦的年輕前鋒目前都仍未確定下一站。庫明加在老鷹拒絕執行2026-27年賽季價值2430萬美元的球隊選項後，成為非受限自由球員；華森則是受限制自由球員，丹佛金塊仍握有跟進其他球隊報價的權利。

施羅德上季先後效力國王與騎士，整季一共出賽70場，平均每場攻下10.8分、4.9助攻、2.7籃板，仍能提供替補控球、組織與進攻火力。

這名老將去年休賽季才與國王簽下3年4440萬美元合約，其中2027-28賽季為部分保障。也因為合約結構仍具交易彈性，施羅德成為騎士若想清出薪資空間時，最可能被拿來操作的球員之一。

施羅德先前也曾被點名，可能成為騎士追逐詹姆斯（LeBron James）時的犧牲籌碼。如今詹姆斯已轉戰費城76人，但施羅德仍在騎士可能交易名單之中，球隊若想繼續補進庫明加或華森這類側翼戰力，就必須找到方式騰出更理想的薪資結構。

施羅德在NBA累積征戰13年，先後效力多達11支球隊，是典型的浪人型老後衛。他具備速度、切入能力與替補控場經驗，對需要後場深度的球隊仍有一定吸引力。先前夏洛特黃蜂就曾被傳出對施羅德有興趣。

對騎士而言，接下來是否交易施羅德，將取決於球隊在自由市場上的補強進展。如果能透過交易換回更合適的陣容拼圖，或清出足夠空間加強追求庫明加、華森，施羅德離隊的可能性將持續升高。

相關新聞

NBA／若和柯瑞對調也能建立勇士王朝 艾利斯自信言論引熱議

前NBA球星艾利斯（Monta Ellis）近日受訪直言，他認為如果當年金州勇士選擇讓他站在柯瑞（Stephen Curry）後來所處的位置，並搭配同樣具備爭冠實力的陣容，勇士仍然能夠拿下多座總冠軍。艾利斯這番說法也引來不少熱議。

NBA／想打洛杉磯奧運 西蒙斯自費參加澳洲隊訓練營

2018年獲得NBA年度最佳新秀的西蒙斯（Ben Simmons），上季沒有任何NBA球隊青睞，不過他仍希望從背傷和其他傷勢中回歸，美國《ESPN》更接到消息人士表示，西蒙斯將全程參與由澳洲男籃主導的私人迷你訓練營，這場訓練營今天在墨爾本開始，且西蒙斯「沒有任何限制」。

NBA／灰狼把握開季前磨合時間 愛德華、小鮑爾加入巴黎之旅

今年休賽季堪稱「瘋狂暑假」，出現多組「明星換東家」大交易，為了與新同學提前適應，各隊也把握開季前的時間展開活動，其中當家愛德華（Anthony Edwards）和「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）等灰狼球員就加入戈貝爾（Rudy Gobert），在巴黎展開旅程。

NBA／「釣魚王」強勢回歸？ 美媒曝西蒙斯吸引多支球隊關注

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）受心理因素與背傷影響逐漸淡出籃壇，甚至轉職為釣魚選手，不過根據記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，這位前明星將以健康狀態參加澳洲男籃的迷你訓練營，且吸引多支NBA球隊關注。

NBA／快艇「Exhibit 10」合約簽河村勇輝 聯手八村壘上演「日本連線」

夏季聯賽代表溜馬出戰的日本好手河村勇輝確定延續NBA之旅，消息指出快艇與這位173公分的後衛簽下一紙「Exhibit 10」訓練營合約，有機會在開季後與八村壘聯手，上演「日本連線」。

NBA／前隊友力挺杜倫拿頂薪 喊話活塞別再拖：他已證明自己值得大約

雖然已經不再是隊友，但今夏轉戰曼菲斯灰熊的史都華（Isaiah Stewart），仍公開力挺杜倫（Jalen Duren）在與活塞的續約僵局中爭取大合約。他認為，杜倫上季已經用表現證明自己值得被球團重金留下，甚至應該拿到符合身價的頂薪合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。