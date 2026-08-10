NBA／名人堂傳奇教練尼爾森辭世 執教勝場數史上第2多

家屬表示，曾以球員身分5度贏得美國職籃NBA總冠軍，並且3度獲選年度最佳教練的名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）今天過世，享壽86歲。

路透社報導，尼爾森長達31年教練生涯中曾執教密爾瓦基公鹿、金州勇士、紐約尼克及達拉斯獨行俠，生涯共拿下1335場例行賽勝利，僅次於波波維奇（Gregg Popovich），排名NBA史上第2。

他於2012年入選美國籃球名人堂（NaismithMemorial Basketball Hall of Fame）。

根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，尼爾森家屬在聲明中表示：「在星期日早晨，我們摯愛的丈夫、父親、祖父以及曾祖父唐．尼爾森安息主懷，摯愛的家人隨侍在側。」

尼爾森球員時期曾效力波士頓塞爾蒂克11年，拿下5座總冠軍，1978年球隊退役其19號球衣。他在NBA共征戰14個球季。

尼爾森雖未曾以教練身分奪下總冠軍，但曾數度帶領勇士隊闖進季後賽，並於2007年季後賽首輪率隊爆冷淘汰頭號種子達拉斯。

他也曾帶領公鹿連續7年奪下中區冠軍，並在執教達拉斯8季期間，協助打造該隊成為具奪冠實力的強隊。

尼爾森於2010年結束在金州的第2任期後退休。

他去年6月獲美國職業籃球教練協會（National Basketball Coaches Association）頒發戴利終身成就獎（Chuck Daly Lifetime Achievement Award），以表彰他對籃球運動的貢獻。

金州勇士在聲明中表示：「尼爾森是NBA史上最具創新與影響力的教練之一，也是勇士隊的代表性人物。他是具備前瞻眼光的籃球界人物，對這項運動有獨到見解，從不畏懼挑戰傳統思維。他的執教方式幫助塑造這項運動的風貌，為後來好幾代球員與教練奠下基礎。」

NBA傳奇教頭老尼爾森今天過世，享壽86歲。 路透社