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NBA／勇士搶不到大咖氣氛仍輕鬆 巴特勒惡搞柯瑞照片引本尊笑回

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞和巴特勒。 美聯社
柯瑞和巴特勒。 美聯社

金州勇士過去一段時間雖然沒能如願補進多名鎖定的大咖球星，但球隊內部氣氛似乎並未受到太大影響。

進入8月後，NBA各隊大多進入休賽季模式，不少球員選擇度假或在各自所在地自主訓練，而巴特勒（Jimmy Butler）近日就在社群平台上用一組惡搞照片，展現他與柯瑞（Stephen Curry）之間的輕鬆互動。

巴特勒日前在Instagram上分享4張訓練照，畫面中原本是他自己在投籃或運球訓練，但他刻意將照片中的臉部換成柯瑞的頭像，而且修圖效果相當粗糙，明顯是刻意搞笑。這組照片也讓被稱為勇士「蝙蝠俠」的柯瑞成為另類主角。

這波惡搞很快引來柯瑞本人回應。柯瑞看到照片後忍不住留言：「你到底怎麼了？」並附上大笑表情符號。巴特勒過去芝加哥公牛時期的前隊友韋德（Dwyane Wade）也被吸引加入互動，讓這組休賽季趣味貼文更受到球迷關注。

勇士今年休賽季一度被認為會積極追逐多名重量級球星，包含公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克FMVP球星布朗（Jaylen Brown），以及湖人41歲老漢詹姆斯（LeBron James）。不過最終勇士都沒能成功網羅這些目標，安戴托昆波最終被送到邁阿密，布朗與詹姆斯則先後轉戰費城。

儘管補強動作頻頻失利，勇士仍希望圍繞柯瑞與格林（Draymond Green）打造具競爭力的陣容。球團也期待巴特勒在從膝前十字韌帶傷勢恢復健康後，能為球隊帶來重要戰力提升，成為柯瑞身邊最關鍵的支援力量。

對勇士而言，這個休賽季的補強結果或許不如外界預期，但巴特勒與柯瑞之間的社群互動，至少顯示球隊核心氣氛仍保持輕鬆。只要巴特勒能順利回到場上，勇士仍盼望以柯瑞、格林與巴特勒為核心，在新賽季重新找回競爭力。

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