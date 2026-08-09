NBA／後詹皇時代培養新湖人化學效應 里夫斯放話高爾夫打爆唐西奇

洛杉磯湖人即將前往斯洛維尼亞舉行季前迷你訓練營，里夫斯（Austin Reaves）已經迫不及待要和唐西奇（Luka Doncic）展開另類對決。他日前出席個人2026年籃球訓練營媒體活動時開玩笑表示，自己這趟旅程最期待的事情之一，就是在高爾夫球場上擊敗唐西奇。

里夫斯笑說：「我感覺很好，我要在高爾夫打爆他。」不過他也強調，比起單純競爭，這次迷你訓練營更重要的意義，是讓湖人新陣容提前建立默契，為2026-27賽季做好準備。

里夫斯表示：「這會很有趣，但最重要的是可以和大家聚在一起。我們是一支相當新的球隊，有很多新面孔，所以能和他們相處、在場外互相認識，是很好的事情。我們可以從這裡開始建立化學效應。」

在唐西奇主導與推動下，全新面貌的湖人陣容預計飛往他的家鄉斯洛維尼亞，展開為期4天的迷你訓練營。這項球隊活動預計於8月20日開始，8月24日結束，行程內容除了籃球訓練，也將包含高爾夫活動、遊覽盧比安納，以及其他團隊凝聚活動。

由於唐西奇與里夫斯都是湖人陣中熱愛高爾夫的球員，兩人在球場外的高爾夫對決，也成為許多湖人球迷期待的焦點。對湖人而言，這趟斯洛維尼亞之行不只是季前備戰，更是新陣容在正式訓練營前培養感情與默契的重要機會。

不過，湖人新秀卡爾（Cameron Carr）將無法參與這趟旅程，因為他本月必須出席NBA官方新人訓練課程。除了卡爾缺席外，湖人其他主力與新成員預計都將藉此機會提前互動。

湖人今夏陣容變動幅度不小，補進凱斯勒（Walker Kessler）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）、魯尼（Kevon Looney）、威廉斯（Ziaire Williams）、賽布爾（Matisse Thybulle）與哈迪（Jaden Hardy）等人，球隊正式進入後詹姆斯（LeBron James）時代的新篇章。

隨著詹姆斯離隊，唐西奇與里夫斯預計成為湖人新世代的主要領袖。唐西奇不只要在場上扛起進攻核心角色，這次也主動安排團隊行程，希望讓全隊更快凝聚；里夫斯則期待透過這趟旅程，與新隊友建立信任，也替湖人新賽季提前打下基礎。