快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「休賽季之王」再度登場！西蒙斯曬腹肌照宣告：我已經準備好了

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌，看起來相當精壯的照片，直言已經準備好迎接下一段旅程。 路透社
西蒙斯在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌，看起來相當精壯的照片，直言已經準備好迎接下一段旅程。 路透社

NBA選秀狀元西蒙斯Ben Simmons）似乎再次向外界釋出準備重返聯盟的訊號。今日他在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌、看起來相當精壯的照片，並強調自己不會改變一路走來的任何故事，更直言已經準備好迎接下一段旅程。

「我不會改變這段故事。那些高峰、低谷、痛苦、時間以及教訓，我全部都接受。每一個篇章，都在我身上塑造出一些用其他方式無法得到的東西。」

西蒙斯接著寫道，「我感激自己曾經走過的地方，也為現在站立的位置感到驕傲。無論接下來這段旅程會走向哪裡，我都已經準備好了。」

值得注意的是，就在發布這篇文章的幾天前，西蒙斯才曾在限時動態曬出詹姆斯LeBron James）的簽名球鞋，也讓外界再度聯想到他重返NBA，甚至回歸老東家76人的可能性。

回顧西蒙斯的生涯，他在2016年NBA選秀會被76人以狀元籤選中，憑藉罕見的身材、組織能力以及防守全面性迅速成為聯盟焦點，不僅拿下年度最佳新秀，生涯更曾3度入選明星賽，一度被視為76人未來長期核心。

然而後續受到傷勢等因素影響，加上與76人的關係逐漸惡化，西蒙斯最終在2022年被交易至籃網，此後無論出賽數或場上角色都一路下滑，昔日明星光環也逐漸褪去。

西蒙斯自2024-25賽季代表快艇出賽後，就再也沒有踏上NBA賽場。當季他為快艇出賽18場，平均上場16.4分鐘，只能繳出2.9分、3.8籃板與3.1助攻，隨著合約到期，他整個2025-26賽季都沒有出賽。

隨著詹姆斯休賽季加盟76人，加上兩人同樣由保羅（Rich Paul）以及《Klutch Sports》經紀公司代表，近期也開始出現西蒙斯可能重返費城的討論。

NBA 西蒙斯 Ben Simmons 腹肌 社群媒體 照片 籃網 詹姆斯 LeBron James

相關新聞

NBA／從熱火回家鄉密爾瓦基 「英雄哥」赫洛不想合約只想奪冠

告別效力7個球季的熱火隊，轉戰公鹿隊的射手赫洛（Tyler Herro）表示，合約內容並非自己現在在意的方向，只一心希望幫助家鄉球隊奪下總冠軍。

NBA／勇士搶不到大咖氣氛仍輕鬆 巴特勒惡搞柯瑞照片引本尊笑回

金州勇士過去幾個月雖然沒能如願補進多名鎖定的大咖球星，但球隊內部氣氛似乎並未受到太大影響。

NBA／「休賽季之王」再度登場！西蒙斯曬腹肌照宣告：我已經準備好了

前NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）似乎再次向外界釋出準備重返聯盟的訊號。今日他在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌，看起來相當精壯的照片，並強調自己不會改變一路走來的任何故事，更直言已經準備好迎接下一段旅程。

NBA／後詹皇時代培養新湖人化學效應 里夫斯放話高爾夫打爆唐西奇

洛杉磯湖人即將前往斯洛維尼亞舉行季前迷你訓練營，里夫斯（Austin Reaves）已經迫不及待要和唐西奇（Luka Doncic）展開另類對決。他日前出席個人2026年籃球訓練營媒體活動時開玩笑表示，自己這趟旅程最期待的事情之一，就是在高爾夫球場上擊敗唐西奇。

NBA／柯瑞奪冠窗口倒數卻選擇等待？美媒揭勇士休賽季「異常安靜」背後布局

根據《NBC Sports》記者普爾（Monte Poole）分析，勇士今年休賽季看似意外的「安靜」，是因為勇士可能刻意將2026-27賽季視為一個「過渡年」，在維持現有核心競爭力的同時，為更重要的2027年夏天可能出現的巨大薪資空間預作準備。

NBA ／「微笑刺客」批綠衫軍處理失當！替布朗抱屈：他承受太多攻擊

傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日公開替布朗（Jaylen Brown）抱不平，認為塞爾蒂克在處理這名效力球隊長達10年、甚至曾率隊奪冠並拿下總冠軍賽MVP的功臣離隊時，整個過程完全可以處理得更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。