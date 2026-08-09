NBA／「休賽季之王」再度登場！西蒙斯曬腹肌照宣告：我已經準備好了

前NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）似乎再次向外界釋出準備重返聯盟的訊號。今日他在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌、看起來相當精壯的照片，並強調自己不會改變一路走來的任何故事，更直言已經準備好迎接下一段旅程。

「我不會改變這段故事。那些高峰、低谷、痛苦、時間以及教訓，我全部都接受。每一個篇章，都在我身上塑造出一些用其他方式無法得到的東西。」

西蒙斯接著寫道，「我感激自己曾經走過的地方，也為現在站立的位置感到驕傲。無論接下來這段旅程會走向哪裡，我都已經準備好了。」

值得注意的是，就在發布這篇文章的幾天前，西蒙斯才曾在限時動態曬出詹姆斯（LeBron James）的簽名球鞋，也讓外界再度聯想到他重返NBA，甚至回歸老東家76人的可能性。

回顧西蒙斯的生涯，他在2016年NBA選秀會被76人以狀元籤選中，憑藉罕見的身材、組織能力以及防守全面性迅速成為聯盟焦點，不僅拿下年度最佳新秀，生涯更曾3度入選明星賽，一度被視為76人未來長期核心。

然而後續受到傷勢等因素影響，加上與76人的關係逐漸惡化，西蒙斯最終在2022年被交易至籃網，此後無論出賽數或場上角色都一路下滑，昔日明星光環也逐漸褪去。

西蒙斯自2024-25賽季代表快艇出賽後，就再也沒有踏上NBA賽場。當季他為快艇出賽18場，平均上場16.4分鐘，只能繳出2.9分、3.8籃板與3.1助攻，隨著合約到期，他整個2025-26賽季都沒有出賽。

隨著詹姆斯休賽季加盟76人，加上兩人同樣由保羅（Rich Paul）以及《Klutch Sports》經紀公司代表，近期也開始出現西蒙斯可能重返費城的討論。