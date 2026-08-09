NBA ／「微笑刺客」批綠衫軍處理失當！替布朗抱屈：他承受太多攻擊

傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日公開替布朗（Jaylen Brown）抱不平，認為塞爾蒂克在處理這名效力球隊長達10年、甚至曾率隊奪冠並拿下總冠軍賽MVP的功臣離隊時，整個過程完全可以處理得更好。

湯瑪斯近日登上《SiriusXM NBA Radio》節目談到布朗離開波士頓一事，他直言，塞爾蒂克過去一直被視為NBA最具代表性的模範球團之一，因此這次處理布朗的方式，才更讓外界感到意外。

「這件事情絕對可以處理得更好。我想對我們所有人來說，我們從來沒有看過塞爾蒂克球團用這種方式處理事情。塞爾蒂克一直以來都是其他球隊的典範。」

不僅如此，湯瑪斯更形容布朗其實是整起事件中的「無辜旁觀者」，卻莫名承受許多來自外界的攻擊，「我認為布朗在整件事情裡就是一個無辜的旁觀者。他莫名其妙中了一些流彈，很多人經過時就順手朝他開幾槍。」

回顧過往，布朗在2016年NBA選秀會上以首輪第3順位被塞爾蒂克挑中，之後生涯前10個賽季全部奉獻給波士頓，逐步與泰托姆（Jayson Tatum）成為球隊重要雙核心，多次率領綠衫軍挺進東區冠軍賽。

其中最重要的成就無疑是在2024年，布朗幫助塞爾蒂克勇奪總冠軍，自己更憑藉系列賽表現獲選FMVP，正式站上生涯最高峰；上季更在泰托姆大傷情況下，帶領綠衫軍打出佳績。

然而到了2026年休賽季，布朗在波士頓的未來逐漸充滿不確定性，最終塞爾蒂克仍決定結束長達10年的合作，將他交易至76人，換回喬治（Paul George）、2枚首輪選秀權以及2枚次輪選秀權。

對於突然告別待了10年的城市，布朗日前在76人加盟記者會上也坦言，自己至今仍在消化這次巨大轉變，「老實說，這是一個過程，某種程度上我現在仍然還在消化。一方面，我很興奮能來到一座新的城市、新的地方，面對新的期待以及新的能量。」

「但另一方面，也是離開一個你待了非常久的地方。我在波士頓待了10年，我現在29歲，所以我人生有三分之一的時間都在那裡。我遇到了很多人，也交到了一些一輩子的朋友，那些都是未來仍會保持聯繫的人。但你知道，任何事情都是如此，當你開始一段新的旅程，就代表另一段旅程迎來結束。」

儘管離隊過程引發不少討論，布朗並沒有因此公開批評老東家。相反地，他談到波士頓時依舊充滿感謝，並強調自己人生與職業生涯最重要的一段成長歲月，就是在塞爾蒂克度過，「當我回頭看波士頓，我只有感激。我人生很多最重要的成長歲月都在波士頓度過，那些關係依然存在，那些連結也依然存在。我非常感謝自己在波士頓度過的10年。我對波士頓只有尊重，但現在，是時候繼續向前走了。」