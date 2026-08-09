快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA ／「微笑刺客」批綠衫軍處理失當！替布朗抱屈：他承受太多攻擊

聯合新聞網／ 綜合報導
湯瑪斯替布朗抱不平，認為塞爾蒂克整個過程完全可以處理得更好。 路透。
湯瑪斯替布朗抱不平，認為塞爾蒂克整個過程完全可以處理得更好。 路透。

傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日公開替布朗Jaylen Brown）抱不平，認為塞爾蒂克在處理這名效力球隊長達10年、甚至曾率隊奪冠並拿下總冠軍賽MVP的功臣離隊時，整個過程完全可以處理得更好。

湯瑪斯近日登上《SiriusXM NBA Radio》節目談到布朗離開波士頓一事，他直言，塞爾蒂克過去一直被視為NBA最具代表性的模範球團之一，因此這次處理布朗的方式，才更讓外界感到意外。

「這件事情絕對可以處理得更好。我想對我們所有人來說，我們從來沒有看過塞爾蒂克球團用這種方式處理事情。塞爾蒂克一直以來都是其他球隊的典範。」

不僅如此，湯瑪斯更形容布朗其實是整起事件中的「無辜旁觀者」，卻莫名承受許多來自外界的攻擊，「我認為布朗在整件事情裡就是一個無辜的旁觀者。他莫名其妙中了一些流彈，很多人經過時就順手朝他開幾槍。」

回顧過往，布朗在2016年NBA選秀會上以首輪第3順位被塞爾蒂克挑中，之後生涯前10個賽季全部奉獻給波士頓，逐步與泰托姆（Jayson Tatum）成為球隊重要雙核心，多次率領綠衫軍挺進東區冠軍賽。

其中最重要的成就無疑是在2024年，布朗幫助塞爾蒂克勇奪總冠軍，自己更憑藉系列賽表現獲選FMVP，正式站上生涯最高峰；上季更在泰托姆大傷情況下，帶領綠衫軍打出佳績。

然而到了2026年休賽季，布朗在波士頓的未來逐漸充滿不確定性，最終塞爾蒂克仍決定結束長達10年的合作，將他交易至76人，換回喬治（Paul George）、2枚首輪選秀權以及2枚次輪選秀權。

對於突然告別待了10年的城市，布朗日前在76人加盟記者會上也坦言，自己至今仍在消化這次巨大轉變，「老實說，這是一個過程，某種程度上我現在仍然還在消化。一方面，我很興奮能來到一座新的城市、新的地方，面對新的期待以及新的能量。」

「但另一方面，也是離開一個你待了非常久的地方。我在波士頓待了10年，我現在29歲，所以我人生有三分之一的時間都在那裡。我遇到了很多人，也交到了一些一輩子的朋友，那些都是未來仍會保持聯繫的人。但你知道，任何事情都是如此，當你開始一段新的旅程，就代表另一段旅程迎來結束。」

儘管離隊過程引發不少討論，布朗並沒有因此公開批評老東家。相反地，他談到波士頓時依舊充滿感謝，並強調自己人生與職業生涯最重要的一段成長歲月，就是在塞爾蒂克度過，「當我回頭看波士頓，我只有感激。我人生很多最重要的成長歲月都在波士頓度過，那些關係依然存在，那些連結也依然存在。我非常感謝自己在波士頓度過的10年。我對波士頓只有尊重，但現在，是時候繼續向前走了。」

NBA 泰托姆 Jaylen Brown 布朗 湯瑪斯 塞爾蒂克 波士頓

相關新聞

NBA／從熱火回家鄉密爾瓦基 「英雄哥」赫洛不想合約只想奪冠

告別效力7個球季的熱火隊，轉戰公鹿隊的射手赫洛（Tyler Herro）表示，合約內容並非自己現在在意的方向，只一心希望幫助家鄉球隊奪下總冠軍。

NBA／勇士搶不到大咖氣氛仍輕鬆 巴特勒惡搞柯瑞照片引本尊笑回

金州勇士過去幾個月雖然沒能如願補進多名鎖定的大咖球星，但球隊內部氣氛似乎並未受到太大影響。

NBA／「休賽季之王」再度登場！西蒙斯曬腹肌照宣告：我已經準備好了

前NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）似乎再次向外界釋出準備重返聯盟的訊號。今日他在社群媒體曬出一張自己站在籃框旁曬出腹肌，看起來相當精壯的照片，並強調自己不會改變一路走來的任何故事，更直言已經準備好迎接下一段旅程。

NBA／後詹皇時代培養新湖人化學效應 里夫斯放話高爾夫打爆唐西奇

洛杉磯湖人即將前往斯洛維尼亞舉行季前迷你訓練營，里夫斯（Austin Reaves）已經迫不及待要和唐西奇（Luka Doncic）展開另類對決。他日前出席個人2026年籃球訓練營媒體活動時開玩笑表示，自己這趟旅程最期待的事情之一，就是在高爾夫球場上擊敗唐西奇。

NBA／柯瑞奪冠窗口倒數卻選擇等待？美媒揭勇士休賽季「異常安靜」背後布局

根據《NBC Sports》記者普爾（Monte Poole）分析，勇士今年休賽季看似意外的「安靜」，是因為勇士可能刻意將2026-27賽季視為一個「過渡年」，在維持現有核心競爭力的同時，為更重要的2027年夏天可能出現的巨大薪資空間預作準備。

NBA ／「微笑刺客」批綠衫軍處理失當！替布朗抱屈：他承受太多攻擊

傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日公開替布朗（Jaylen Brown）抱不平，認為塞爾蒂克在處理這名效力球隊長達10年、甚至曾率隊奪冠並拿下總冠軍賽MVP的功臣離隊時，整個過程完全可以處理得更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。