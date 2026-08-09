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NBA／柯瑞奪冠窗口倒數卻選擇等待？美媒揭勇士休賽季「異常安靜」背後布局

聯合新聞網／ 綜合報導
休賽季沒有大動作的勇士，其奪冠窗口也被外界看衰。 新華社
休賽季沒有大動作的勇士，其奪冠窗口也被外界看衰。 新華社

根據《NBC Sports》記者普爾（Monte Poole）分析，勇士今年休賽季看似意外的「安靜」，是因為勇士可能刻意將2026-27賽季視為一個「過渡年」，在維持現有核心競爭力的同時，為更重要的2027年夏天可能出現的巨大薪資空間預作準備。

勇士上季無緣季後賽後，休賽季並沒有大幅度改造陣容，而是選擇延續原有班底，包括留下格林Draymond Green）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、老將霍福特（Al Horford）、明星長人波爾辛吉斯（KristapsPorzingis）以及貝西（Charles Bassey），同時在選秀會首輪挑進倫德伯格（Yaxel Lendeborg），但始終沒有進行需要長期投入的重量級補強。

事實上，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）早在5月球季結束後，就曾暗示球團可能不會為了改變而改變。

「我們需要從陣容方面變得更好嗎？我認為是的。但我們並沒有遇到一支讓我們覺得『他們陣容就是比我們更好』的球隊。基於這個原因，我們更專注在那些自己能夠控制的事情上。」

相較於急著透過交易市場大幅改造陣容，鄧利維當時更強調，希望球隊能夠從現有陣容內部尋找進步空間，並以「長期成功」作為球團布局方向。從整個休賽季的操作來看，勇士也確實沒有為了補強而勉強進行交易。

而真正值得關注的時間點，可能落在2027年夏天。

媒體分析勇士今年休賽季看似意外的「安靜」，是因為勇士將為更重要的2027年夏天可能出現的巨大薪資空間預作準備。圖為總管小鄧利維 美聯社
媒體分析勇士今年休賽季看似意外的「安靜」，是因為勇士將為更重要的2027年夏天可能出現的巨大薪資空間預作準備。圖為總管小鄧利維 美聯社

格林休賽季僅以1年2770萬美元合約回歸，包括柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的合約，也都將在2026-27賽季結束後到期。光是這3名老將在新賽季的薪資，就占據勇士團隊薪資大約1.47億美元。

換句話說，如果勇士沒有提前續約或做出其他影響薪資結構的操作，隨著3份大型合約同時到期，球團在2027年夏天將有機會獲得遠比現在更大的操作彈性，也讓今年休賽季的「按兵不動」看起來更像是一項長期布局。

因此，2026-27賽季對勇士而言，可能同時具有兩層意義。一方面繼續以柯瑞、格林與巴特勒等老將維持競爭力；另一方面，也能藉此觀察倫德伯格以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕球員的成長，除非市場出現真正值得出手的交易，否則不輕易犧牲重要的未來資產。

勇士冀望菜鳥倫德伯格(左)能夠打出好表現。 美聯社
勇士冀望菜鳥倫德伯格(左)能夠打出好表現。 美聯社

不過，這樣的策略同樣存在巨大風險。柯瑞現年已經38歲，即使仍維持年度最佳陣容等級的競爭力，他的爭冠窗口顯然不可能無限延長。勇士每多等待一個賽季，就等於消耗柯瑞生涯末期又一年的爭冠機會。

尤其勇士休賽季曾加入詹姆斯（LeBron James）爭奪戰，最終卻未能如願，也沒有轉而透過其他重磅交易補進另一名巨星。如今種種跡象顯示，勇士似乎寧願保持耐心，也不願為了一筆不夠理想的交易犧牲未來。

NBA 勇士 梅爾頓 波爾辛吉斯 Draymond Green 格林

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