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NBA／交易小鮑爾真正原因曝光！總教練坦言「用錯」愛德華：我們害了他

聯合新聞網／ 綜合報導
芬奇談到補進小鮑爾的原因，更坦言上季讓愛德華長時間扛起控球重任，某種程度上反而「害了他」。 美聯社
芬奇談到補進小鮑爾的原因，更坦言上季讓愛德華長時間扛起控球重任，某種程度上反而「害了他」。 美聯社

灰狼教練芬奇（Chris Finch）近日在《The Road Trippin' Show》節目中，談到球隊休賽季重磅補進明星後衛「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）的原因，更坦言上季讓一哥愛德華Anthony Edwards）長時間扛起控球重任，某種程度上反而「害了他」。

「我們真的非常興奮，而且有很多原因。當我們越深入研究這筆操作，就越覺得它對我們來說非常合理。重點就是如何讓你最好的球員變得更好，而去年有些時候，我們讓安東尼去打控球後衛，可能反而對他造成了傷害。」

芬奇強調，愛德華確實已經盡力完成球隊交付的任務，但問題到了季後賽被進一步放大。當進攻發動過度集中在愛德華身上，對手便能更肆無忌憚地包夾。

「他其實做得非常出色，但到了季後賽，就是一次又一次、一次又一次的包夾。我們必須讓他回到自己最自然的位置，讓他更多時間打無球。去年我們沒有替他創造足夠多接球就投的三分球機會。」

因此，灰狼相信小鮑爾出色的組織能力，能直接替減輕持球壓力。芬奇甚至引用數據說明小鮑爾對隊友進攻效率的影響。

「當你去看小鮑爾在場上時，他的隊友所打出的效率和產量……我的意思是，克努佩爾（Kon Knueppel）在小鮑爾上場時，三分球命中率比他不在場時高了7%。對一名優秀射手而言，這是一個非常驚人的數據。」

除了替愛德華「解放持球」之外，芬奇認為小鮑爾的身材、籃板能力與傳球視野，正好補上灰狼陣容長期欠缺的元素，尤其在競爭激烈的西區，大型後衛的重要性愈來愈高。

「小鮑爾本身顯然就是一名非常有天賦的球員。我們需要能夠串聯整支球隊的人，也需要真正的控球後衛。在現在的西區，你需要高大的後衛，而且我們也需要籃板。」

更讓芬奇期待的是小鮑爾與戈貝爾（Rudy Gobert）的搭配。他直言，灰狼過去始終沒有真正開發出戈貝爾作為空中接力終結點的威脅，其中一大原因就是缺乏小鮑爾這種類型的持球傳球手。

「他從來沒有和戈貝爾這樣的球員一起打過，而我們也一直沒能真正把戈貝爾作為空中接力威脅的能力開發出來。我們過去就是沒有一個這種類型的傳球手，一個能長時間掌握球權、做出這些傳球的人。」

NBA 灰狼 愛德華 Anthony Edwards 小鮑爾 安東尼 教練

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