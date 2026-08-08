NBA／雷納德涉規避薪資上限爭議風暴 美名嘴喊：若屬實應禁賽1年

洛杉磯快艇與球星雷納德（Kawhi Leonard）捲入疑似規避薪資上限調查，相關指控近日再度升溫。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）直言，如果最新爆料最終被證實為真，雷納德至少應被禁賽1年，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）也應面臨同等嚴厲處分。

史密斯是在自己的節目《The Stephen A. Smith Show》中，與調查記者托雷（Pablo Torre）討論此案時發表看法。托雷近來持續追蹤NBA對雷納德、快艇以及多項疑似帳外金流安排的調查，而最新爆料讓這起原本已圍繞雷納德與已破產公司Aspiration之間2800萬美元代言合約的爭議，再添新層次。

史密斯談到雷納德與鮑默可能面臨的後果時毫不保留。他表示：「如果這是真的，這非常嚴重。若屬實，我認為鮑默至少應該被禁足1年。至於雷納德，也應該被討論禁賽1年。」

史密斯認為，如果雷納德確實涉入此案，單純取消他的合約並不足以形成懲罰效果。他說：「如果他有罪，光是讓合約消失還不夠，因為那只會讓他進入自由市場，然後其他球隊就能把他撿走、付錢簽下他。你必須禁賽，必須在取消合約的同時附加禁賽。」

他進一步主張，若調查證實快艇違反規定，NBA不僅應取消雷納德合約，還應沒收快艇選秀權，並禁止鮑默出現在比賽現場。

這起案件最新進展，來自托雷對達科電子（Daktronics）相關合約的報導。達科電子是一家為運動場館提供影音看板與技術設備的公司，根據托雷提出的指控，該公司涉及一項數百萬美元規模協議，可能成為另一條疑似將資金導向雷納德、且不列入NBA薪資上限計算的管道。

史密斯指出，若不只Aspiration一家公司與此案有關，事件嚴重性將大幅提升。他說：「Aspiration是一家綠色銀行公司，也是目前NBA調查的核心。現在又得知你可能和達科電子有另一份價值數百萬美元的贊助合約。也就是說，不是一家公司，而是有幾家公司把錢導向你，藉此規避薪資上限。你一方面拿NBA合約薪資，另一方面又非法取得額外金額，因為根據NBA章程，你不應該這麼做。」

托雷在節目中也強調，若這些指控同時成立，規模將非常驚人。他表示：「如果這些指控同時存在，那可能就是美國職業運動史上最大規模的疑似規避薪資上限案。這就是我們正在討論的層級。」

不過，目前仍必須區分「指控」與「已認定事實」。NBA尚未公開認定雷納德、鮑默或快艇違反聯盟規定，調查也尚未產生官方懲處結果。即便如此，若多項安排都被查出與雷納德有關，這起案件的影響層面勢必大幅擴大。

快艇老闆鮑默曾承認，是他將雷納德介紹給Aspiration，但否認自己知道或指示任何不當安排。NBA總裁席佛（Adam Silver）先前也曾表示，希望這項調查能有結果，但聯盟至今尚未公開調查結論。

近期報導也指出，這起調查可能影響雷納德未來動向，包括他是否可能離開洛杉磯。對史密斯而言，這起事件的核心不只是雷納德本人會受到什麼處分，而是NBA將透過回應建立什麼樣的先例。

史密斯說：「如果這件事真的發生，那真的非常、非常糟。我相信席佛必須重手處理。我說的是沒收選秀權，我說的是至少禁足或禁賽1年。」

他認為，NBA必須祭出足夠嚴厲的懲罰，才能防止其他球隊與球員未來嘗試類似操作。「我說的是要傳遞一種訊息，讓任何球員或任何老闆連想都不敢再想這麼做。如果這是真的，這種事情不能發生。」