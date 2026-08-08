NBA／承認讓愛德華打控衛是錯誤 灰狼交易小鮑爾期盼解放王牌

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）日前在節目中坦言，球隊上季有時讓愛德華（Anthony Edwards）扮演控球後衛，可能是錯誤決定，也讓球隊在季後賽付出代價。這也是灰狼今夏交易補進小鮑爾（LaMelo Ball）的重要原因之一，球團希望藉由真正控衛的組織能力，讓愛德華回到更自然單純的攻擊角色。

芬奇近日在節目《Road Trippin'Show》中表示：「我們上季有時讓愛德華打控衛，可能對他是不公平的。這件事後來確實影響到我們。他其實做得非常好，但到了季後賽，就是一波又一波包夾。我們必須讓他回到自己更自然的位置，也就是無球角色。」

芬奇指出，灰狼上季沒有為愛德華創造足夠多的接球投三分機會，這也限制了他的進攻效率。相較之下，小鮑爾過去在場時，隊友的投籃效率明顯提升，這正是灰狼所需要的串聯能力。

芬奇說：「當你看小鮑爾和隊友同場時的數據、效率與產量，克努佩爾（Kon Knueppel）和小鮑爾同場時，三分命中率比沒有小鮑爾時高出7個百分點。對一名優秀射手來說，這是非常巨大的差距。當然，小鮑爾本身就是非凡天才，但我們需要那種連結組織的能力，也需要控球後衛的發揮。」

芬奇也提到，他希望小鮑爾能進一步解放中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），讓戈貝爾在進攻端成為更具威脅的空中接力終結點。小鮑爾生涯至今平均每場送出7.3次助攻，具備高水準傳球視野與轉換進攻創造力，正是灰狼過去欠缺的進攻黏著劑。

愛德華上季其實打出生涯最佳數據，這名25歲超級球星平均每場攻下生涯新高28.8分，投籃命中率48.9%、三分命中率39.9%也都創下個人最佳。不過，他的組織與籃板數據略低於前一季，平均助攻降至3.7次，籃板為5.0個。

問題在於，愛德華在灰狼進攻體系中承擔太多持球與發動責任，到了季後賽反而被對手徹底針對。第二輪面對馬刺時，對手不斷針對愛德華祭出包夾，最終灰狼在6場系列賽中遭淘汰。

當時談到包夾防守，愛德華曾表示：「這沒有什麼掙扎，就是相信隊友，相信下一個進攻動作會製造機會。我覺得我們確實做到了，只是我們沒有命中足夠多的投籃來贏下比賽。我想最後就是這樣。」

小鮑爾的到來，預計能為灰狼進攻帶來全新面貌。他上季三分命中率36.8%，出賽72場，平均貢獻20.1分、7.1助攻。雖然過去傷病史仍是隱憂，但他上季健康出賽時間已明顯提升，也讓灰狼相信他能成為愛德華身旁穩定的第二進攻創造點。

相較於先前由藍道（Julius Randle）扮演球隊第二核心，小鮑爾在組織、外線與節奏掌控上的能力，對灰狼來說更符合陣容需求。他不只可以替愛德華分擔持球壓力，也能讓麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、多森姆（Ayo Dosunmu）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）等角色球員獲得更舒服的出手機會。

灰狼目前陣容結構看似更加平衡，前場有戈貝爾坐鎮禁區，側翼具備防守與外線能力，後場則由小鮑爾與愛德華組成兼具創造力與爆發力的組合。真正關鍵在於，愛德華與小鮑爾能否快速建立默契。

對灰狼而言，小鮑爾的任務不是取代愛德華，而是讓愛德華不用再每回合都扛起發動進攻的壓力。若小鮑爾能有效串聯全隊，並讓愛德華回到最具破壞力的無球與終結角色，灰狼新賽季的進攻上限將有機會再往上提升。