NBA／美媒曝湖人希望庫明加做髒活 向葛登或維金斯看齊

現年23歲的庫明加（Jonathan Kuminga）至今尚未決定新東家，湖人記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人希望將庫明加定位成全能前鋒，類似金塊隊葛登（Aaron Gordon）或熱火隊維金斯（Andrew Wiggins）。

庫明加進聯盟前就被視為潛力巨大的前鋒，但在勇士隊4年多都未能兌現天賦。對於庫明加可能加盟湖人，布哈表示：「最重要的事甚至不是薪水，而是庫明加的心態，以及他是否願意接受湖人希望他扮演的角色。」

布哈分析，湖人需要庫明加成為葛登或維金斯，需要的是投入程度、能量及願意把所有小事做好。即使庫明加有更好的技巧或天賦，也證明過自己能承擔更多進攻責任，但仍要願意做髒活。不過布哈也說，「我不知道他（庫明加）現在是否準備好，承諾扮演這種角色。」

葛登加盟金塊隊後成為球隊防守核心，攻守兩端都提供約柯奇（Nikola Jokic）很多幫助，成功奪下2023總冠軍。維金斯則是2021-22賽季效力勇士時，展現優異防守能力，成為奪冠功臣。